NB I: Kazincbarcika–Paksi FC

2025.12.14. 12:06
Másodszor találkozik az NB I-ben a Paks és a Kazincbarcika (Fotó: Árvai Károly)
Kolorcity Kazincbarcika SC Paks labdarúgó NB I Kazincbarcika Paksi FC élő közvetítés
A labdarúgó NB I 17. fordulójában a Kazincbarcika a Paks ellen mérkőzik meg. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!

 

NB I
17. FORDULÓ
12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Mezőkövesd, Városi Stadion. Vezeti: Molnár A.

AZ ÉLŐ KÖZVETÍTÉST IDE KATTINTVA KÖVETHETI!

Bajnoki mérkőzésen még csak egyszer találkoztak, augusztusban a Paks hazai pályán Kinyik Ákos, Böde Dániel és Lenzsér Bence góljával 3–0-ra megverte a borsodiakat.

♦ 2022 márciusában a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjében az akkor NB III-as Kazincbarcika otthonában Szabó János 73. percben fejesével 1–0-ra nyertek a vendég NB I-es paksiak.

♦ Az utolsó helyezett, újonc Kazincbarcika a múlt héten oda-vissza 3–1-re maradt alul az ETO-val szemben, így már 6 forduló óta nem tudott győzni, sőt, ezalatt csupán 1 pontot szerzett, ideiglenes otthonában, Mezőkövesden a Diósgyőr ellen. Ezzel Kuttor Attila csapatáé holtversenyben a bajnokság leghosszabb nyeretlenségi sorozata. (Az Újpest a 6. és a 11. forduló között hozott össze ilyen gyenge szériát.)

♦ A Paks legutóbb Bödének a második félidőben elért duplájával verte meg odahaza 3–1-re az MTK-t, így két vesztes bajnoki után talált vissza a győzelem útjára. A legtöbb gólt szerezte a mezőnyben (35), de csak a harmadik legjobb a gólkülönbsége (+10).

♦ A Barcika 11 pontjából 7-et otthon zsebelt be, a hazai mérlege 2–1–5, de pályaválasztóként az előző 5 bajnokiján nyeretlen, sőt, 4-szer alul is maradt.

♦ A tolnaiak 3–3–2-es idegenbeli mérlegükkel a középmezőnyben vannak, de a harmadik legtöbb gólt érték el (14) és a negyedik legkevesebbet kapták (10). Házon kívül legutóbb augusztus 24-én az MTK-nál tudtak diadalmaskodni, azóta 3-szor ikszeltek, 2-szer pedig kikaptak.

 

