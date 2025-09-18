A hónap utánpótlásedzője: Kovács Saroltáé az augusztusi díj

A díj negyedik évadának tizenkettedik kiírásában Bedecs Ferenc kenu-, Kovács Sarolta öttusa- és Ligeti Richárd birkózóedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján az augusztusi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – az Alba Volán SC öttusaszakosztályának 34 éves futó- és lövőedzője, a Magyar Öttusa Szövetség utánpótlás-sportszakmai vehette át.

Kovács Sarolta aktív pályafutása alatt mindvégig a székesfehérvári klubban öttusázott, és kiemelkedő sportkarriert tudhat maga mögött. Korosztályos versenyzőként az ifjúsági, majd a juniormezőnyben is nyert világ- és Európa-bajnoki címeket, majd a felnőttek között hat vb- és négy Eb-aranyérmet érdemelt ki. Ami az egyéni remeklését illeti, 2016-ban Moszkvában világbajnok lett (ugyanitt 2011-ben vb-ezüstérmes volt), 2017-ben Minszkben Eb-ezüst, egy évvel később Székesfehérváron Eb-bronz került a nyakába. A 2021-es tokiói olimpián emlékezetes versenyzést követően egyéni bronzérmet szerzett. 2011 és 2021 között hét alkalommal választották meg idehaza az év női öttusázójának. Pályafutását hivatalosan 2023 végén fejezte be – gyermeke születése után nem tért vissza az élsportba –, lövőedzőként pedig már a tokiói olimpiát követően segítette klubja fiataljait. Napjainkban az Alba Volán U17-es, U19-es, junior- és felnőttversenyzőinek futó-, valamint lövőtrénere. A válogatott öttusázók közül ő felel például Tárkányi Zsombor, Csák Milán, Varga Orsolya, Turbucz Ivola, Bognár Levente és Szécsi Nemere felkészítéséért is a kombinált versenyszámban. Tanítványai figyelemre méltó sikereket értek el, csak az idei nemzetközi eredményekből szemezgetve: augusztusig

Szécsi a dél-afrikai Johannesburgban U17-es világbajnoki címet szerzett,

emellett egyéniben az U17-es és az U19-es Eb-n is a negyedik lett, váltóban az előbbi megméretesen Balzsay Jázminnal aranynak, az utóbbin Turbucz Ivolával bronznak örülhetett,

az U17-es fiúcsapattal pedig a korosztály Eb-jén és a vb-jén sem talált legyőzőre.

Turbucz továbbá csapatban U19-es Eb-ezüstérmes lett. A közgazdász diplomát már megszerző edzőnő jelenleg a Testnevelési Egyetem sportmentáltréner mesterszakát végzi.

Vörös Zsuzsanna, Kovács Sarolta és Szécsi Nemere a Magyar Sport Házában tartott ünnepségen Fotó: Szabó Magdics Gábor

Augusztusban a litvániai Druskininkai városában rendezett U19-es világbajnokságon Szécsi Nemere egyéniben aranyérmes lett.

Kovács Sarolta 16 éves tanítványa a döntőben a vívásban, az akadálypályán és az úszásban sem tartozott a közvetlen élmezőnyhöz, ám a záró, kombinált számban (laserpisztolyos lövészettel egybekötött futás) nagyszerűen teljesített, és a 13. pozícióból ért fel az első helyre. A társak körében Némónak becézett kiválóság sikere azért is különösképpen elismerésre méltó, mert míg júliusban Johannesburgban az U17-esek között lett egyéni világbajnok, Litvániában már a legtöbb ellenfelénél jóval fiatalabbként mérette meg magát. Az U19-es vb-n Turbucz Ivola is felállhatott a dobogóra, a leánycsapat tagjaként bronzéremnek örülhetett.

Kovács Saroltát a Nemzetközi Öttusa Szövetség az U17-es és az U19-es világbajnokság után is a fiúmezőny legjobb edzőjének járó díjjal jutalmazta.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Csabai Edvin sportigazgató, a Porsche Hungariát Vérten Sándor projektmenedzser, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Vörös Zsuzsanna, a 2004-es athéni olimpia bajnoka, az Alba Volán SC öttusaszakosztályának igazgatója méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a kitüntetett tanítványa, Szécsi Nemere is.

Csabai Edvin kiemelte, hogy Kovács Sarolta rendkívül eredményes versenyzői pályafutása után folyamatosan képezte magát, szakedzői diplomát szerzett, és szinte berobbant a legsikeresebb trénerek sorába.

Vagyis nagyon kereknek látszik ez a történet, de inkább azt mondanám, még csak félig az. Hiszen az edzői munkája csak ezután kezd majd kiteljesedni.

A korábbi öttusázó Vérten Sándor abbéli örömének adott hangot, hogy kedvenc sportágából egy női szakember is a díjazottak közé került.

A díjátadó résztvevői, balról: Bruckner Gábor, Csabai Edvin, Vörös Zsuzsanna, Kovács Sarolta, Szécsi Nemere, Vérten Sándor Fotó: Szabó Magdics Gábor

Vörös Zsuzsanna – Kovács korábbi versenyzőtársa, majd edzője, jelenleg pedig a székesfehérvári műhelyben főnöke – Szécsi Nemere három évvel idősebbek között nyert világbajnoki címéről azt mondta, hogy ez a siker még őt is meglepte. A kitüntetettel kapcsolatban megjegyezte, hogy nagyszerű érzés megélni hajdani tanítványának edzőként elért eredményeit, amelyek a legkevésbé sem a véletlen művei.

Hiszen tehetséges és szorgalmas versenyzőit alázatra neveli, márpedig egy sportoló esetében ez a hármas egység a sikerek záloga.

A sportág legnagyobb ígéretei közé tartozó Szécsi Nemere így fogalmazott:

„Saci kiváló edző, aki korban is közel áll a csapatunkhoz és akivel mindig jól kijövünk.

A vébén is mindvégig tartotta bennem a hitet.

Örülök, hogy együtt dolgozhatok vele és az edzői stáb többi tagjával.”

A győztes egy különleges élményét is megosztotta az egybegyűltekkel:

„Még aludtam, amikor megcsörrent a telefonom, és azt mondták, én nyertem a díjat.

El sem akartam hinni, tényleg olyan volt, mint egy álom…

Az edzői pályám elején kisebb gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, mert féltem, hogy a nagyobbakhoz még nem vagyok elég idős. De aztán hamar kiderült, hogy megtalálom velük is a közös hangot, és az eredmények azt igazolják: megy ez nekünk együtt. A díj óriási megtiszteltetés, ám az éppen úgy az edzőkollégáimé, mint az enyém.”

(Kiemelt képünkön balról: Kovács Sarolta a díjjal Fotó: Szabó Magdics Gábor)