Labdarúgás: minimum 90 fiatalperc minden csapatban a 17. fordulóban

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 17. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Nyíregyháza hazai pályán kikapott 1–0-ra a Győrtől. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 81, a vele egyidős Oláh Benjámin 23 percet játszott. Az ETO-ban is két 20 esztendős futballista lépett pályára: Bánáti Kevint a 83. percben váltotta Huszár Marcell.

A Puskás Akadémia 2–1-re verte meg a Diósgyőrt. A felcsúti együttesben a 20 évesek közül Markgráf Ákos 90, Vékony Bence 66, Michael Okeke 24 percet szerepelt, míg a 19 esztendős Kern Martin 10 percre állt be. A miskolci alakulatban a 20 éves

Mucsányi Miron 76 percet játszott, és gólpasszt adott,

a helyére pedig a vele egykorú Demeter Milánt cserélték be.

A MTK Budapest gólgazdag meccsen szenvedett vereséget az Újpest ellen, a lilák 4–3-ra nyertek. A kék-fehéreknél a 18 éves

Németh Hunor végigjátszotta a meccset, és betalált,

a 20 esztendős Átrok Zalán szintén 90 percet kapott a vezetőedzőtől, míg a 20 éves Kovács Patrik 58 percet volt pályán, és az előző fordulóhoz hasonlóan öngól került a neve mellé. A újpestieknél a 19 éves Kaczvinszki Dominik a hosszabbításban súlyos sérülést szenvedett, azóta viszont üzent a kórházból, hogy jobban van.

Vasárnap a Paksi FC idegenben 2–0-ra legyőzte a Kazincbarcikát. A hazai csapat kapujában a 20 éves Juhász István Bence állt, valamint a vele egyidős Major Marcell szerepelt még 10 percet. A tolnaiaknál a 20 esztendős Horváth Kevin 77 percet futballozott, őt az ugyancsak 20 éves Pető Milán váltotta.

A Debrecen 1–0-ra legyőzte a Ferencvárost az Üllői úton. Az FTC-ben a 20 éves Tóth Alex, a DVSC-ben a szintén 20 esztendős Szűcs Tamás játszotta végig a meccset.

A Kisvárda–Zalaegerszeg mérkőzés 3–3-as döntetlennel ért véget. A hazai csapat kapuját a 20 éves Ilya Popovich védte, míg a ZTE-ben 90 percet szerepelt a 20 esztendős Bodnár Gergő.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025–2026-OS ÉVADÁNAK 17. FORDULÓJÁBAN: 1352

Csapatok:

MTK Budapest: 90+90+58=238

Puskás Akadémia: 90+66+24+10=190

Nyíregyháza: 81+23=104

Kazincbarcika: 90+10=100

Győri ETO: 83+7=90

Diósgyőr: 76+14=90

Újpest: 90

Paks: 77+13=90

Ferencváros: 90

Debrecen: 90

Kisvárda: 90

Zalaegerszeg: 90



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90

Kaczvinszki Dominik (Újpest): 90

Németh Hunor (MTK Budapest): 90

Átrok Zalán (MTK Budapest): 90

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90

Tóth Alex (Ferencváros): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Bánáti Kevin (Győri ETO): 83

Manner Balázs (Nyíregyháza): 81

Horváth Kevin (Paks): 77

Mucsányi Miron (Diósgyőr): 76

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 66

Kovács Patrik (MTK Budapest): 58

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 24

Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 23

Demeter Milán (Diósgyőr): 14

Pető Milán (Paks): 13

Kern Martin (Puskás Akadémia): 10

Major Marcell (Kazincbarcika): 10

Huszár Marcel (Győri ETO): 7

(Kiemelt képünkön: a 18 éves Németh Hunor (MTK Budapest) betalált az Újpest elleni bajnokin Forrás: MTK Budapest)