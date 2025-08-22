Nemzeti Sportrádió

Röplabda: Fekete Fanni hamar felnőtt a feladathoz a válogatottban

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.22. 09:02
null
Címkék
röplabda Fekete Fanni utánpótlás utánpótlássport
A Vasas 19 éves centere, Fekete Fanni idén nyáron először szerepelt a felnőtt röplabda-válogatottban, és rögtön alapemberré is vált az Arany Európa-ligában meglepetésre ezüstérmet szerző, illetve a jövő évi Eb-re kijutó együttesben.

Roppant sikeres hónapokat tudhat maga mögött a felnőtt női röplabda-válogatott, amely előbb júniusban az Arany Európa-ligában remekelt, és túlteljesítve az elvárásokat, egészen a döntőig jutott a sorozatban, majd augusztusban az Európa-bajnoki selejtezőket is sikerrel abszolválta, és kiharcolta a részvételt a jövő évi kontinenstornára.

A nyári menetelés során a csapat legfiatalabbjaként a 19 éves Fekete Fanninak is jelentős szerep jutott,

is jelentős szerep jutott,

és Alessandro Chiappini szövetségi kapitány a mérkőzések zömén kezdőként szerepeltette a Vasas fiatalját, akinek ugyan ez volt még csak az első nyara a nagyválogatottban, összességében jó teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat.

  – kezdte Fekete az Utánpótlássportnak. – Nyilván, rengeteget dolgoztunk a csapattal, szinte az egész nyarat végig edzettük. Be kell valljam, eleinte még számomra is kicsit meglepőnek bizonyult, hogy a szövetségi kapitány ilyen nagy szerepben, kezdőként számít rám.

Mindig próbáltam a legjobbat kihozni magamból, és minél inkább segíteni a csapatot.”

Fekete Fanni Forrás: CEV

A magyar válogatott a nyári tíz mérkőzéséből hetet is megnyert, és az Arany Európa-ligában 2018 óta először jutott be a sorozat négyes döntőjébe, majd szerzett ott ezüstérmet.

Az odáig vezető úton a görögöket és románokat is megvertük ötszettes, ki-ki meccsen, ami mindenképpen hatalmas fegyvertény. Majd a Final Fourban ismét összekerültünk a románokkal, és újabb szoros meccsen, ismét meg tudtuk őket verni. Ezek az eredmények is okvetlenül azt mutatják, hogy nagyszerű csapatunk volt, remekül tudtunk együtt dolgozni" – emelte ki a 2006-os születésű center.

Sorozatban hatodszor jutott ki az Eb-re a felnőtt női válogatott Fotó: Madarász Milán/MRSZ

„Kiváló kohézió alakult ki csapaton belül, a lányokkal mindannyian jó kapcsolatot ápolunk egymással, és ez mindenképpen fontos alapot szolgáltatott a sikereinkben – folytatta Fanni. – Ráadásul egyénileg is remek játékosokból állt a csapat, és mint láthattuk is, ha hatékonyan együtt tudunk működni, akkor ilyen szép eredményekre lehetünk képesek.

és összeszokott társaságot alkottak. Ugyanakkor nyilván, az valamelyest meg is könnyítette a beilleszkedésem, hogy a Vasasból néhány játékost már előzetesen ismertem, de persze alapvetően a többiek is segítőkésznek bizonyultak, hamar elfogadtak, és gyorsan megtaláltam a helyemet. Fizikailag rengeteget fejlődtem a nyári időszak alatt, és a sok játéklehetőségnek köszönhetően fontos tapasztalatokra tehettem szert, ennek köszönhetően pedig most jóval rutinosabban, valamint önbizalommal felvértezve, motiváltan és boldogan térhettem vissza a klubomba, és mostantól azon leszek, hogy a Vasasban is bizonyítsak, egyre több játéklehetőséget harcoljak ki magamnak."

(Kiemelt képen: Fekete Fanni Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)

röplabda Fekete Fanni utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: megkezdték a felkészülést az Eb-selejtezőre az U19-esek

Utánpótlássport
1 órája

Kerékpársport: Feldhoffer még önmagát is meglepte a szintlépéssel

Utánpótlássport
17 órája

Öttusa: minden magyar döntőbe jutott az U19-es vb-n

Utánpótlássport
18 órája

Birkózás: Terék Gerda bronzérmes a szamokovi U20-as vb-n

Utánpótlássport
19 órája

Vízilabda: önbizalommal telve várhatják az Eb-negyeddöntőt az U18-asok

Utánpótlássport
19 órája

Úszás: magyarok nélküli csütörtök este az ifjúsági világbajnokságon

Utánpótlássport
20 órája

Kosárlabda: három Toman nővér, díszelőadás a miskolci Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 8:57

Vízilabda: csoportelső az U18-as fiúválogatott a nagyváradi Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.20. 21:41
Ezek is érdekelhetik