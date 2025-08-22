Röplabda: Fekete Fanni hamar felnőtt a feladathoz a válogatottban

Roppant sikeres hónapokat tudhat maga mögött a felnőtt női röplabda-válogatott, amely előbb júniusban az Arany Európa-ligában remekelt, és túlteljesítve az elvárásokat, egészen a döntőig jutott a sorozatban, majd augusztusban az Európa-bajnoki selejtezőket is sikerrel abszolválta, és kiharcolta a részvételt a jövő évi kontinenstornára.

A nyári menetelés során a csapat legfiatalabbjaként a 19 éves Fekete Fanninak is jelentős szerep jutott,

és Alessandro Chiappini szövetségi kapitány a mérkőzések zömén kezdőként szerepeltette a Vasas fiatalját, akinek ugyan ez volt még csak az első nyara a nagyválogatottban, összességében jó teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat.

Minden szempontból felülmúlta a várakozásaimat ez a nyári szereplés a válogatottban

– kezdte Fekete az Utánpótlássportnak. – Nyilván, rengeteget dolgoztunk a csapattal, szinte az egész nyarat végig edzettük. Be kell valljam, eleinte még számomra is kicsit meglepőnek bizonyult, hogy a szövetségi kapitány ilyen nagy szerepben, kezdőként számít rám.

Ez természetesen óriási megtiszteltetés, hiszen még csak most debütáltam a felnőttválogatottban, és rögtön sikerült beverekednem magam a kezdő hatosba.

Mindig próbáltam a legjobbat kihozni magamból, és minél inkább segíteni a csapatot.”

Fekete Fanni Forrás: CEV

A magyar válogatott a nyári tíz mérkőzéséből hetet is megnyert, és az Arany Európa-ligában 2018 óta először jutott be a sorozat négyes döntőjébe, majd szerzett ott ezüstérmet.

Számomra az egész Arany Európa-liga menetelésünk felejthetetlen élmény volt, és talán nem árulok el nagy titkot: igazából senki nem számított arra tőlünk, hogy eljuthatunk egészen a négyes döntőig.

Az odáig vezető úton a görögöket és románokat is megvertük ötszettes, ki-ki meccsen, ami mindenképpen hatalmas fegyvertény. Majd a Final Fourban ismét összekerültünk a románokkal, és újabb szoros meccsen, ismét meg tudtuk őket verni. Ezek az eredmények is okvetlenül azt mutatják, hogy nagyszerű csapatunk volt, remekül tudtunk együtt dolgozni" – emelte ki a 2006-os születésű center.

Sorozatban hatodszor jutott ki az Eb-re a felnőtt női válogatott Fotó: Madarász Milán/MRSZ

„Kiváló kohézió alakult ki csapaton belül, a lányokkal mindannyian jó kapcsolatot ápolunk egymással, és ez mindenképpen fontos alapot szolgáltatott a sikereinkben – folytatta Fanni. – Ráadásul egyénileg is remek játékosokból állt a csapat, és mint láthattuk is, ha hatékonyan együtt tudunk működni, akkor ilyen szép eredményekre lehetünk képesek.

Amikor a nyár elején belecsöppentem a csapatba, még rendkívül izgultam, mivel újoncként kerültem be, miközben a lányok többsége már régóta ismerte egymást,

és összeszokott társaságot alkottak. Ugyanakkor nyilván, az valamelyest meg is könnyítette a beilleszkedésem, hogy a Vasasból néhány játékost már előzetesen ismertem, de persze alapvetően a többiek is segítőkésznek bizonyultak, hamar elfogadtak, és gyorsan megtaláltam a helyemet. Fizikailag rengeteget fejlődtem a nyári időszak alatt, és a sok játéklehetőségnek köszönhetően fontos tapasztalatokra tehettem szert, ennek köszönhetően pedig most jóval rutinosabban, valamint önbizalommal felvértezve, motiváltan és boldogan térhettem vissza a klubomba, és mostantól azon leszek, hogy a Vasasban is bizonyítsak, egyre több játéklehetőséget harcoljak ki magamnak."

(Kiemelt képen: Fekete Fanni Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)