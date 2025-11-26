Szerződést hosszabbított saját nevelésű játékosával a Videoton

A 2004-es születésű Menyhárt Zsombor 2018-ban tagja volt a Vidi U14-es bajnokcsapatának. 2020 augusztusában, mindösszesen 16 évesen mutatkozott be a Vidi II NB III-as csapatában. Első profi szerződését 2021 őszén írta alá a klubbal, majd egy évvel később, 2022 őszén bemutatkozott az NB I-ben is. 2025 júniusában egyéves csákvári kitérőt követően tért vissza Fehérvárra, a 2025–2026-os kiírásban eddig három NB II-es bajnokin és egy kupamérkőzésen lépett pályára kezdőként.

„A visszatérésem után a szezon elején még nem igazán kaptam játéklehetőséget, de a szeptemberi válogatott szünetet követően formációt váltottunk, és az új felállásban én is megkaptam a lehetőséget – mondta a klubhonlapon a 21 esztendős Menyhárt. – Sorozatban négy mérkőzésen kezdtem, és úgy érzem, sikerült bizonyítanom magamnak és a klubnak is, hogy van bennem potenciál. Sajnos utána jött egy sérülés, ami bő egy hónapra partvonalon kívülre tett, ebből mostanra sikerült felépülnöm. Nagy reményekkel várom a tavaszt, és nagyon hálás vagyok a klubnak, hogy hosszabb távon is bíznak bennem.”

Arról nem szól a fehérváriak híre, hogy a játékos hány évre írta alá új megállapodását.