Női kézilabda-vb: Tóvizi Petra a tavalyi Eb-hez hasonló építkezést vár

A Debrecen Európa-bajnoki bronzérmes beállója szerdán elmondta: társaival nagyon várják a csoportkör csütörtöki nyitányát, amelyen 20.30-tól Szenegál ellen lépnek pályára a hollandiai 's-Hertogenboschban. A múlt heti norvégiai felkészülési torna után ugyanakkor kicsit olyan érzés van benne, mintha már elkezdődött volna a vb, hiszen egy külföldön töltött hét, valamint három különböző játékstílusú és játékerejű ellenféllel megvívott találkozó mögöttük áll. Bevallotta, az első barátságos mérkőzésen a szerbek ellen – ez egy héttel a vb-rajt előtt 29–25-ös sikerrel zárult – még idegesebb játékot hozott, nem nagyon akartak összejönni a korábban begyakorolt játékelemek, utána viszont meccsről meccsre építkezni tudtak és sok mindenben előrelépni.

„Azt várom magunktól holnap is, hogy ugyanígy elkezdjük építeni magunkat. Így volt ez a tavalyi Európa-bajnokságon is, ahol mérkőzésről mérkőzésre jobb teljesítményt tudtunk letenni az asztalra. Az lesz a cél, hogy kemény védekezést tudjunk felhúzni és ezt tudjuk stabilan tartani” – fejtette ki. Meglátása szerint Szenegál kellemetlen ellenfél, egészen más játékstílust képvisel, mint a magyar válogatott.

„Gyors és erős játékosai vannak, akik úgy támadják a falat, hogy nekünk ott kell lennünk egymás mellett és segíteni egymásnak a falban. Nyitott a védekezésük, a beálló körül mégis zárt, fókuszt helyeztünk arra, hogy a labda nélküli mozgásainkkal tudjunk majd helyet csinálni a falban” – szögezte le.

Véleménye szerint megvan az együttesben a tavalyi Eb-bronz egyik kulcsa, az összhang a védekezésben, és ehhez bármikor vissza tudnak nyúlni. Ugyanakkor a csapathoz hasonlóan a páros kapcsolatokat is lépésről lépésre kell felépíteni. Amint kifejtette, rengeteget videóznak és kommunikálnak külön a védekezésről.

„Hiszem azt, hogy ugyanaz lesz ennek is az előnye, mint ami az Eb-n is kijött” – tekintett előre bizakodva.

Tóvizi Petra egyike a mostani keret azon négy tagjának, akik az eddigi két Szenegál elleni mérkőzésen, 2019-ben Jacusiróban és 2023-ban Göteborgban egyaránt játszottak, rajta kívül ezt még Vámos Petra, Klujber Katrin és Márton Gréta mondhatja el magáról. Mindkét találkozón 30-20-as magyar siker született.

„Egy hasonló eredménnyel kibékülnék most is” – hangsúlyozta Tóvizi Petra.

A december 14-ig tartó, holland-német közös rendezésű világbajnokság csoportkörében a folytatásban a nemzeti csapat szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkozik, ugyancsak 20.30-tól.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

20.30: Magyarország–Szenegál (Tv: Duna World, M4 Sport) – élőben az NSO-n!