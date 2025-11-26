Nemzeti Sportrádió

Utánpótlás-konferencia: már csak egy hét!

Munkatársunktól utanpotlassport.huMunkatársunktól utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.26. 10:35
null
Címkék
utánpótlás-konferencia utánpótlás utánpótlássport
A fiatal sportolók közösségi médiás jelenlétének számos előnye és veszélye lesz az egyik téma az Egy nap az utánpótlásért címmel immár tizenötödször tartandó konferencián, amelyet az Utanpotlassport.hu szerkesztősége rendez egy hét múlva, december 3-án a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában. Az eseményre még lehet jelentkezni.

Az Utanpotlassport.hu szerkesztősége 2011 óta minden évben megrendezte nagy sikerű utánpótlás-nevelési konferenciáját, és ez az idén sem lesz másképp. A december 3-án, szerdán a Magyar Edzők Társasága szakmai együttműködésével a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában tartandó, Egy nap az utánpótlásért című, egész napos szakmai eseményen ezúttal is klasszis előadók beszélnek majd a korosztályos sportot érintő aktualitásokról, legfontosabb ügyekről.

A Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár fővédnökségével zajló konferencián a résztvevők például meghallgathatják azt a pódiumbeszélgetést, amelynek témája az utánpótláskorú sportolók jelenléte a social médiában. Éles József, a korábbi 179-szeres válogatott kézilabdázó, az Éles Kézilabda Iskola elnöke és Sulyán Alexa atléta, felnőtt országos csúcstartó sprinter beszél egyebek mellett arról, hogy

a posztolásnak milyen előnyei és hátulütői lehetnek; hogy hátráltatja-e a valódi közösségépítést a digitálisvilág; hogy melyek a fiatal sportolók márkaépítésének egészséges eszközei és lehetőségei.

Az ebéddel, tombolasorsolással egybekötött konferencia további témái megtalálhatók az esemény honlapján, a https://utanpotlaskonferencia.hu/ oldalon, amelyen az érdeklődők jelentkezhetnek is a rendezvényre.

(Kiemelt képünk forrása: N.D./Utánpótlássport) 

utánpótlás-konferencia utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Gerevich-díj: Imrő Dezső Kisbéren épített súlyemelőbázist

Utánpótlássport
3 órája

Sportlövészet: a 17 éves Ferik Csilla remekelt a Hungarian Openen

Utánpótlássport
17 órája

Labdarúgás: minden csapatban játszott fiatal az NB I 14. fordulójában

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Vívás: Papp Jázmin először nyert felnőttversenyt

Utánpótlássport
2025.11.24. 16:00

Kosárlabda: előléptek a fiatalok ősszel a férfi NB I-ben

Utánpótlássport
2025.11.24. 14:56

Ökölvívás: Gémes Levente negyeddöntős a budapesti U23-as Eb-n

Ökölvívás
2025.11.24. 14:14

Súlyemelés: ifjak erődemonstrációjából sem volt hiány

Utánpótlássport
2025.11.24. 13:30

Gerevich-díj: Hajdú László szívvel-lélekkel teszi a dolgát Nagykőrösön

Utánpótlássport
2025.11.24. 09:04
Ezek is érdekelhetik