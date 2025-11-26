Utánpótlás-konferencia: már csak egy hét!

Az Utanpotlassport.hu szerkesztősége 2011 óta minden évben megrendezte nagy sikerű utánpótlás-nevelési konferenciáját, és ez az idén sem lesz másképp. A december 3-án, szerdán a Magyar Edzők Társasága szakmai együttműködésével a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában tartandó, Egy nap az utánpótlásért című, egész napos szakmai eseményen ezúttal is klasszis előadók beszélnek majd a korosztályos sportot érintő aktualitásokról, legfontosabb ügyekről.

A Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár fővédnökségével zajló konferencián a résztvevők például meghallgathatják azt a pódiumbeszélgetést, amelynek témája az utánpótláskorú sportolók jelenléte a social médiában. Éles József, a korábbi 179-szeres válogatott kézilabdázó, az Éles Kézilabda Iskola elnöke és Sulyán Alexa atléta, felnőtt országos csúcstartó sprinter beszél egyebek mellett arról, hogy

a posztolásnak milyen előnyei és hátulütői lehetnek; hogy hátráltatja-e a valódi közösségépítést a digitálisvilág; hogy melyek a fiatal sportolók márkaépítésének egészséges eszközei és lehetőségei.

Az ebéddel, tombolasorsolással egybekötött konferencia további témái megtalálhatók az esemény honlapján, a https://utanpotlaskonferencia.hu/ oldalon, amelyen az érdeklődők jelentkezhetnek is a rendezvényre.

