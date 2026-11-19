Úszás: sorra döntögeti a korosztályos csúcsokat Kendrella Bence
Csaknem húszezren lakják Békést, a Békéscsabához közeli kisvárost, amelynek alighanem az egyik legismertebb polgárává lett nagyhirtelen Kendrella Bence, akit immár a hazai mellúszósport nagy ígéreteként emlegetnek.
A 16 esztendős úszótalentumot, Kendrella Bencét legfeljebb szűk szakmai körben ismerhették még néhány hónapja is, amikor az első korosztályos csúcsát úszta. Immár négy ilyen rekordnál tart az idén, közte a legértékesebbel, azzal, amellyel olimpiai bajnokunk, Gyurta Dániel még 2005-ben elért, 1:00.04-es ifjúsági „legjét” változtatta a második legjobb eredménnyé a hazai örökranglistán 100 méter mellen...
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