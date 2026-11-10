Holland színekben folytatja a dél-afrikaiak kétszeres olimpiai bajnok úszója

A holland állampolgársággal is rendelkező 29 éves klasszis a 2024-es párizsi játékokat követően – miután 100 méter mellen arany-, 200-on pedig ezüstérmet nyert – bejelentette a visszavonulását, de két év után visszatért a medencébe és már ott volt a Dél-afrikai Köztársaság rövid pályás országos bajnokságán, Pietermaritzburgban. Októberben a holland rövid pályás világbajnoki válogatón is elindult, és be is került a csapatba, így első alkalommal decemberben, a pekingi viadalon képviseli majd Hollandiát.

A hollandok a mellúszó számban is bombaerősek lehetnek a közelgő vb-n, hiszen Smith (leánykori nevén Schoenmaker) mellett a 200 méter 2024-es világbajnoka, a párizsi játékok bronzérmese, Tes Schouten van a csapatban.