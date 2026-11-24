A szövetség tájékoztatásából kiderült, hogy Pekingben végül csak Kós Hubert képviseli színeinket, aki igazi rövid pályás specialista (is), és 200 háton címvédő, illetve tavaly óta 100 és 200 háton világrekorder.

Mint írták, Milák Kristóf terveiben is szerepelt az indulás – ezért is van rajta a neve az előzetes nevezési listákon –, végül azonban úgy döntött a kétszeres olimpiai bajnok, hogy a nagymedencés felkészülésre koncentrál, hiszen a budapesti világbajnokságon, hazai közönség előtt komoly eredményeket érhet el. A jövő évi vb-re június 26. és július 18. között kerül sor a magyar fővárosban.

A rövid pályás úszó-világbajnokságot december 1–6. között rendezik meg Pekingben.