A 31 éves, egyszeres válogatott támadó a 2026–2027-es idényben csupán kilenc mérkőzésen lépett pályára a Paksi FC színeiben, legutóbb a Cigánd elleni Magyar Kupa-találkozón szerepelt. Az azóta lejátszott három bajnokin már nem jutott szóhoz, s a klub beszámolójából kiderül, ennek egy korántsem új keletű gerincsérülés az oka. Mint Tóth a paksifc.hu-nak elmondta, egy szeptemberi, NB III-as meccsen egy ütközés után fájdalmat érzett a hátában, amely nem akart múlni, így végül MRI-vizsgálatra ment, amely kimutatta: gerincsérve van.

„Több orvosi vizsgálat és szakvélemény alapján is arra jutottunk, hogy nincs szükség műtétre. A gyógytornát és a rehabilitációt viszont szigorúan be kell tartanom, és végig kell csinálnom. Ha nagyon optimistán alakulnak a dolgok, akár még az ünnepek előtt, az utolsó fordulóban is visszatérhetnék, de nagy valószínűséggel ezt már nem kockáztatjuk meg. Inkább szeretnék egy alapos rehabilitációt követően, januárban már teljes értékű munkát végezni a csapattal” – fogalmazott Tóth Barna.