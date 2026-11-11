Úszás: Antal Dávid „hátára vette” Kós Hubert csúcsát

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.11.11. 17:20
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Antal Dávid úszás Kaliba Viktor utánpótlás utánpótlássport
Az elmúlt heti rövid pályás felnőtt úszó ob legtermékenyebb utánpótláskorú résztvevőjének a nyírbátori Antal Dávid bizonyult öt érmével, s évjáratos csúcsával.

A Bátori Sárkány 18 esztendős kiválósága, Antal Dávid nagyszerű mérleggel zárta a 25 méteres medencében rendezett kaposvári országos bajnokságot: a nyáron nagykorúvá lett fiatal a szerdától szombatig tartó megméretésen

a felnőttmezőnyben is képes volt öt alkalommal dobogóra állni

úgy, hogy három bronz és egy ezüst mellé egy aranyérmet is a nyakába akasztottak az eredményhirdetéskor.

Kaliba Viktor...

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Antal Dávid úszás Kaliba Viktor utánpótlás utánpótlássport
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