Úszás: Antal Dávid „hátára vette” Kós Hubert csúcsát
Az elmúlt heti rövid pályás felnőtt úszó ob legtermékenyebb utánpótláskorú résztvevőjének a nyírbátori Antal Dávid bizonyult öt érmével, s évjáratos csúcsával.
A Bátori Sárkány 18 esztendős kiválósága, Antal Dávid nagyszerű mérleggel zárta a 25 méteres medencében rendezett kaposvári országos bajnokságot: a nyáron nagykorúvá lett fiatal a szerdától szombatig tartó megméretésen
a felnőttmezőnyben is képes volt öt alkalommal dobogóra állni
úgy, hogy három bronz és egy ezüst mellé egy aranyérmet is a nyakába akasztottak az eredményhirdetéskor.
Kaliba Viktor...
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