Az év utolsó világkupafordulójáért nagyon messzire kellett utaznia a szezonban még versenyezni kívánó triatlonosoknak. A 2028-as világbajnoki nagydöntő helyszíne, Tauranga adott otthont a széria záró versenyének. A viadalt sprinttávon rendezték meg, 750 méter úszás után 20 kilométer kerékpározás, majd 5 kilométer futás várt a mezőnyre.

A női futamban Kropkó Márta ezúttal is az élmezőnyben úszott, majd a 31 tagú első csoportban szállt le a kerékpárról. A jól sikerült depózás után szélsebesen lőtt ki a futásra, amelyben a negyedik, utolsó kör döntött. A 23 éves magyar ismét ott volt a legjobbak között és egy értékes 6. hellyel fejezte be a szereplését. A 16:36-os futóideje új egyéni csúcs.

2026 igazi áttörést hozott neki, a vb-sorozat pontevedrai nagydöntőjét leszámítva május vége óta az összes versenyét top tízes helyezéssel zárta. Az őszi világkupák közül Pekingben ezüstérmes, San Pedro de la Pazban az 5. lett – utóbbi eredményt betegséggel dacolva érte el. Hasonlóan sikeres következő szezonnal nem lesz kérdés, hogy kijut-e a Los Angeles-i ötkarikás játékokra!

Testvére, a 21 éves Márton szinte az egész nyarat kihagyta sérülés miatt, így ő relatív frissen és extra motiváltan vághatott bele az őszi vk-s sorába. Pekingben a 4. lett, majd San Pedro de la Pazban bronzérmesként ért célba. A két olimpiai távú megméretést két sprinttávú követte, Iquique egy 24. helyet hozott neki, majd vasárnap Taurangában a 13. pozíciót szerezte meg.

A négy és fél hónapos kihagyás után neki is jól jön minden pont a világranglistán és az olimpiai kvalifikációban.

Triatlon-világkupa, Tauranga

Nők: Carlotta Missaglia (olasz) 57:33 perc, 2. Sara Guerrero (spanyol) 57:37, 3. Zuzana Michalicková (szlovák) 57:41, …6. Kropkó Márta 57:49

Férfiak: 1. Izan Edo Aguilar (spanyol) 52:11 perc, 2. Mitch Kolkman (holland) 52:14, 3. Baptiste Passemard (francia) 52:15, …13. Kropkó Márton 53:00