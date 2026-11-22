HA VASÁRNAP MEGVERI, pontszámban utoléri (s több győzelmével meg is előzi) a Vasast a ZTE FC a tabellán. Az angyalföldiek feljutóként kiválóan kezdték az idényt, a tizedik fordulót még a dobogón zárták, viszont kisebb hullámvölgybe kerültek, az utóbbi öt bajnokijukon nyeretlenek (bár a címvédő ETO ellen remek játékkal szereztek egy pontot).

Ami a Zalaegerszeget illeti, hullámzóan teljesít, ég és föld a hazai és idegenbeli mutatója: mind a 13 pontját a ZTE Arénában szerezte, legyőzte többek között a Paksot és a Puskás Akadémiát, míg a Ferencváros elleni 1–0-s vereség alkalmával a játékot látva többet érdemelt volna. A két csapat augusztusban az Illovszky Rudolf Stadionban találkozott, a Vasas 5–0-ra kiütötte zalai riválisát, Matheus Machado szerint mégsem a visszavágás vágya dolgozik bennük leginkább.

„Pontosan emlékszünk, mi történt azon a meccsen, de a legfontosabb nem a visszavágás vágya, hanem a három pont megszerzése – mondta a brazil csatár a klub oldalának. – Ezúttal jobb teljesítményt nyújtva meg akarjuk mutatni, mire vagyunk képesek. A válogatott szünetben az erőnléti állapotunkon is javítottunk.”

A két együttes az NB I-ben legutóbb 2023 februárjában csapott össze Zalaegerszegen, akkor nem született gól, de meglepő lenne, ha vasárnap is 0–0-val zárulna a mérkőzés.

NB I

14. FORDULÓ

November 21., szombat

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–2

Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–0

Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3

November 22., vasárnap

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)