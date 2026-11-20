A 39 éves Juszef Gamuh 2019 óta vezetett az algériai élvonalban, 2022-ben lett FIFA-kerettag, és 2025-ben meghívást kapott az U20-as világbajnokságra, ahol két mérkőzésen fújta a sípot.

Az algériai játékvezetőt nevezték a 2025 decembere és 2026 januárja között rendezett Afrika-kupára is, ám egészségi állapota miatt nem vehetett részt a kontinenstornán.

Gamuh 2025. november 3-án vezette az utolsó mérkőzését, amikor az algériai bajnokságban az MC Alger 1–0-ra legyőzte a Szaurát. 2026 októberében bejelentette, hogy betegsége miatt lemond a FIFA-kerettagságról.

Az algériai játékvezető november 19-én hunyt el hosszú betegség után.