Boda Ildikó 1976 és 1999 között újságíróként, majd rovatvezetőként és szerkesztőként dolgozott a Nemzeti Sportnál, illetve a Népsportnál.

Később főszerkesztője volt a Bonton, a Praktika, az Otthon, valamint a BBC Kertvilág magazinoknak.

Boda Ildikó november 15-én, Budapesten hunyt el.