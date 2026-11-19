Elhunyt lapunk korábbi szerkesztője, rovatvezetője, Boda Ildikó
Hatvannyolc éves korában elhunyt Boda Ildikó. Lapunk egykori munkatársa korábban a Nemzeti Kézilabda Akadémia kommunikációs igazgatóként is dolgozott – halálhíréről a NEKA számolt be csütörtökön a közösségi médiában.
Boda Ildikó 1976 és 1999 között újságíróként, majd rovatvezetőként és szerkesztőként dolgozott a Nemzeti Sportnál, illetve a Népsportnál.
Később főszerkesztője volt a Bonton, a Praktika, az Otthon, valamint a BBC Kertvilág magazinoknak.
Boda Ildikó november 15-én, Budapesten hunyt el.
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