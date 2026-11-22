Verstappen győzelemre váltja a pole-t? – Las Vegas-i Nagydíj, a verseny
Max Verstappen várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíj versenye előtt. Mellőle George Russell, a második sorból Lando Norris és Isack Hadjar, míg a harmadikból Arvid Lindblad és hátrasorolt Andrea Kimi Antonelli indulhat. A két Ferrari a tizedik-tizenegyedik helyről próbál előrébb törni. Arról, hogy miként alakul az év 21. futama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|2.
|Russell
|Mercedes
|3.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|4.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|5.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|6.
|Antonelli
|Mercedes
|7.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|8.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|9.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|10.
|Leclerc
|Ferrari
|11.
|Hamilton
|Ferrari
|12.
|Hülkenberg
|Audi
|13.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|14.
|Bortoleto
|Audi
|15.
|Albon
|Williams-Mercedes
|16.
|Camara
|Haas-Ferrari
|17.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|18.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|21.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|22.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 20., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Pérez mért idő nélkül
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:47.272
|NOVEMBER 21., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:34.041
|Időmérő
|1. Antonelli 1:33.893 (a pole Verstappené)
|NOVEMBER 22., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|HÁTRALÉVŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00
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