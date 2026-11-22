Az elmúlt napok esős időjárása szombatra sem változott, ottani idő szerint délben még időjárási vészhelyzet okozott gondot a szervezőknek, így másfél órás csúszással kezdődött a párharc első mérkőzése a világranglistán negyedik Coco Gauff és a 155. helyen álló Gálfi Dalma között. A 22 éves ellenfél már 12 tornagyőzelemnél tartott, többek között a 2023-as US Open, a 2025-ös Roland Garros és a 2024-es WTA-világbajnokság trófeáját is megszerezte, és volt már második is a rangsorban.

Első találkozójukon a balatonfüredi teniszező rengeteg hibával kezdett, a floridai születésű Gauff sorozatban öt gémet nyert, és 29 perc elteltével szettelőnybe került. A folytatásban Gálfi rögtön semmire elbukta az adogatását – és egyre dühösebben reagált a rontott ütésekre –, így a 18-szoros BJK-kupa-győztes házigazdák éljátékosa lendületben maradt. Az amerikai kiválóság 2:1-es vezetésénél megint eleredt az eső, a játékosok pedig bevonultak az öltözőbe. Több órás várakozás következett, közben a helyi katasztrófavédelem sms-ben tornádóveszélyre figyelmeztette a lakosságot, és azt tanácsolta, hogy mindenki siessen óvóhelyre vagy odahaza menjen le a pincébe. Mindenki riasztást kapott a telefonjára, a magyar szövetség tájékoztatása szerint a teniszkomplexumban tartózkodók készüléke egyszerre kezdett vészjóslóan, fülsiketítően szirénázni. A folytatásra készülődő játékosoknak az öltözőben kellett megvárniuk a tornádóriasztás végét, amit aztán meghosszabbítottak 19 óráig. Az irányítást a helyi rendőrök vették át, ők döntöttek arról, hogy lehet-e szárítani a pályát. A feszült, fárasztó várakozás egyre hosszabbra nyúlt, mert egy újabb tornádó alakult ki a közelben, amelyről a meteorológusok nem tudták megmondani, hogy merre halad el. A tenisz ekkorra már teljesen másodlagos lett, a szurkolók 90 százaléka hazament.

Gálfit és Gauffot végül 20.40-kor szólították vissza a centerpályára, de hamar kiderült, hogy az özönvízszerű esőzés nyomait nem sikerült teljesen eltüntetni, és a pálya nem alkalmas a játékra. Ezért a bemelegítés helyett további húsz percig a szárítógépek dolgoztak. Amikor végre folytatódott a mérkőzés, a hazai kedvenc semmi jelét nem adta, hogy kizökkentette volna a több mint ötórás várakozás, és a magyarnak minimális esélyt sem adva 6:1, 6:1-re győzött.

„Trükkös nap volt. Soha nem kaptam még tornádóveszélyre figyelmeztető üzenetet. Kicsit meg is ijedtem. Ami a meccset illeti, csalódott vagyok, nem úgy játszottam, ahogy vártam magamtól. Túl sokat hibáztam, amiben az is benne volt, hogy többet kockáztattam a szokásosnál” – értékelt Gálfi Dalma.

Az osztályozó második felvonásában Bondár Anna (76.) biztatóan kezdett a válogatottban újonc Ann Li (31.) ellen, akitől kikapott korábbi egyetlen összecsapásukon. A kínai származású, 26 éves amerikai - aki októberben legyőzte a négyszeres GS-bajnok Arina Szabalenkát Vuhanban - 1:1 után a tenyeresével elkapta a ritmust, és meg sem állt 6:1-ig. A második játszmában 2:2-nél brékelt újra Li, aki a következő gémben négy bréklabdát hárított, s végül 6:1, 6:4-re nyert.

Vasárnap közép-európai idő szerint 19.30 órakor a párossal folytatódik a párharc, amelyben a házigazdák már csak egy győzelemre vannak a továbbjutástól. Bardóczky Kornél kapitány Gálfin és Bondáron kívül még Stollár Fannyt (páros ranglistán 44.), Nagy Adriennt (439.) és Tóth Amarissát (470.) vetheti be Delray Beach-en. A magyar válogatott áprilisban, Portugáliában az euroafrikai zóna I-es csoportjának megnyerésével harcolta ki az osztályozót, melynek a győztese jövőre az elitben vívhat selejtezőt a világdöntőért.

TENISZ, BILLIE JEAN KING-KUPA-OSZTÁLYOZÓ, DELRAY BEACH

Egyesült Államok–Magyarország 2–0 – állás az első nap után

Coco Gauff–Gálfi Dalma 6:1, 6:1

Ann Li–Bondár Anna 6:1, 6:4

vasárnap:

Desirae Krawczyk, Taylor Townsend–Bondár Anna, Stollár Fanny

Coco Gauff–Bondár Anna

Ann Li–Gálfi Dalma