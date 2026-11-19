Gyász: 73 évesen elhunyt a DVSC korábbi középpályása
A DVSC hivatalos honlapjának közlése szerint életének 73. évében elhunyt Tóth Ferenc, a DVSC korábbi labdarúgója.
„Életének 73. évében elhunyt Tóth Ferenc, a DVSC egykori labdarúgója. A remek középpályás 1978 és 1980 között csaknem 30 másod- és 3 első osztályú mérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben, tagja volt a DVSC 1979-es bajnokcsapatának, amely 15 év után ismét feljutott az NB I-be.
Tóth Ferenc abban az idényben 5 gólt lőtt, már csak ezzel is komoly érdemeket szerzett az egész várost megmozgató sikerben” – áll a dvsc.hu-n olvasható közleményben.
Legfrissebb hírek
Gyász: elhunyt Jurij Ljapkin olimpiai bajnok jégkorongozó
Jégkorong
2026.11.17. 18:35
Elhunyt az augusztus óta kómában fekvő ír ökölvívó
Ökölvívás
2026.11.17. 11:08
Gyász: elhunyt Szántó József ökölvívó mesteredző
Ökölvívás
2026.11.16. 15:33
Várandós a Debrecen női kézilabdacsapatának svéd kapusa
Kézilabda
2026.11.16. 11:17
Gyász: elhunyt a világbajnok brazil labdarúgó
Minden más foci
2026.11.16. 07:46