„Életének 73. évében elhunyt Tóth Ferenc, a DVSC egykori labdarúgója. A remek középpályás 1978 és 1980 között csaknem 30 másod- és 3 első osztályú mérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben, tagja volt a DVSC 1979-es bajnokcsapatának, amely 15 év után ismét feljutott az NB I-be.

Tóth Ferenc abban az idényben 5 gólt lőtt, már csak ezzel is komoly érdemeket szerzett az egész várost megmozgató sikerben” – áll a dvsc.hu-n olvasható közleményben.