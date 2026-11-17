A Balasiha városában született Jurij Ljapkin a Himmik Voszkreszenszknél kezdte a pályafutását, majd 1972-ben a Szpartak Moszkvához igazolt, ahol 1976-ban szovjet bajnok lett. Pályafutása végén 1979-től a japán Odzsi Szeisinél szerepelt három éven át.

A szovjet válogatottal 1971-ben, 1973-ban, 1974-ben és 1975-ben is világbajnoki címet szerzett, majd az 1976-os téli olimpián Innsbruckban csapatkapitányként vezette győzelemre a sarló-kalapácsosokkal. Karrierje elején még csatárként szerepelt, s később került vissza a védelembe, ám csatárként megcsillogtatott erényeit megőrizte, így gyakorlatilag az első támadó védők egyikének számított.

Ljapkin visszavonulása után is megmaradt a jégkorong mellett, szülővárosában fiatal jégkorongozók képzésével foglalkozott.