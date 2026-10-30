Mihályvári-Farkas Viktóriának kiugrott a válla, decemberig nem edz

2026.10.30. 18:01
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Mihályvári-Farkas Viktória (Fotó: Árvai Károly)
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sérülés nyílt vízi úszás Mihályvári-Farkas Viktória
Megsérült a válla Mihályvári-Farkas Viktória háromszoros Európa-bajnok nyílt vízi úszónak, aki december elején kezdheti újra az edzéseket.

A 22 éves sportolónak egy hete az edzésen ugrott ki a válla, elmesélése alapján az eset a medence közepén történt. Azonnal megállt, sírva fakadt, semmit sem tudott csinálni, ezért az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf úszott érte, kivitte a partig, ahol az edzői emelték ki a vízből.

„Azonnal mentőt hívtak hozzám, majd mentőautóval bevittek a Baleseti Központba, ahol egy röntgen után az orvos manuálisan tette vissza a vállamat” – nyilatkozta a klub honlapjának a Ferencváros úszója.

„November elején a világkupa mexikói állomásán versenyeztem volna. Az biztos, hogy oda nem fogok tudni elutazni, mert jelenleg is fel van kötve a kezem, és még egy hétig folyamatosan így is kell maradnia, csak ezt követően kezdhetem el a gyógytornát. Szerencsémre – én legalábbis szeretném így felfogni – csak a mexikói versenyem esik ki. Azt mondta az orvos, hogy a sérüléstől számított hat hét múlva elkezdhetek újra úszni.”

Mihályvári-Farkas abban reménykedik, hogy a december a visszaszokás jegyében telik majd, januártól pedig már majdnem teljes gőzzel tud edzeni a világbajnokságra készülve.

Mihályvári-Farkas 2022-ben még medencében nyert Európa-bajnoki címet 400 méter vegyesen, majd nyílt vízre váltva tavaly csapatban és a 10 kilométeres olimpiai számban is aranyérmes lett a kontinensviadalon.

 

sérülés nyílt vízi úszás Mihályvári-Farkas Viktória
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