Petrovics Mátyás: Mindenkit segíteni kell a céljai elérésében

Budai Zoltán utanpotlassport.huBudai Zoltán utanpotlassport.hu
2026.10.30. 16:39
null
Címkék
vízilabda Mestermunka utánpótlássport Petrovics Mátyás Utánpótlássport.hu
A Magyar Edzők Társaságával együttműködésben indított Mestermunka című sorozatunkban az utánpótlásedzői szakmát szeretnénk közelebb hozni olvasóinkhoz a legkiválóbb trénerek portréival. Ezen a héten Petrovics Mátyás vízilabdaedzőt, a Ferencváros női utánpótlásának szakmai igazgatóját, az FTC ifjúsági leánycsapatának vezetőedzőjét mutatjuk be.

Petrovics Mátyás 1996-ban az OSC serdülő fiú vízilabdacsapatánál vállalt először edzői szerepet, 2000 és 2008 között pedig az UTE utánpótlásában és a klub férficsapatának vezetőedzőjeként dolgozott. Ez idő alatt négyszer nyert Komjádi-kupát és kétszer Magyar-kupa-bronzot. 2009-től 2010-ig a női szövetségi kapitányi posztot töltötte be, majd tizenkét éven át a BVSC-Zugló női utánpótlásának vezetője...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n

vízilabda Mestermunka utánpótlássport Petrovics Mátyás Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Cselgáncs: Szeleczki Szabina bronzérmes az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
51 perce

Labdarúgás: győzelemmel zárta a magyar csapat a bakui U15-ös vb-t

Utánpótlássport
5 órája

Nyéki Balázs: Elégedett vagyok, de látom a hibákat

Vízilabda
5 órája

Na, milyen lesz Afrika? – szombaton kezdődik a dakari ifjúsági olimpia

Utánpótlássport
7 órája

Cselgáncs: pénteken kezdődik a nápolyi U23-as Európa-bajnokság

Utánpótlássport
21 órája

Labdarúgás: két magyar győzelem a helyosztókon a bakui U15-ös vb-n

Utánpótlássport
21 órája

Labdarúgás: a szlovákok ellen készül az U18-as válogatott

Utánpótlássport
Tegnap, 11:12

Vívás: egyedülálló sorozat Európában a Vasastól

Utánpótlássport
Tegnap, 9:02