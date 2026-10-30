Petrovics Mátyás: Mindenkit segíteni kell a céljai elérésében
A Magyar Edzők Társaságával együttműködésben indított Mestermunka című sorozatunkban az utánpótlásedzői szakmát szeretnénk közelebb hozni olvasóinkhoz a legkiválóbb trénerek portréival. Ezen a héten Petrovics Mátyás vízilabdaedzőt, a Ferencváros női utánpótlásának szakmai igazgatóját, az FTC ifjúsági leánycsapatának vezetőedzőjét mutatjuk be.
Petrovics Mátyás 1996-ban az OSC serdülő fiú vízilabdacsapatánál vállalt először edzői szerepet, 2000 és 2008 között pedig az UTE utánpótlásában és a klub férficsapatának vezetőedzőjeként dolgozott. Ez idő alatt négyszer nyert Komjádi-kupát és kétszer Magyar-kupa-bronzot. 2009-től 2010-ig a női szövetségi kapitányi posztot töltötte be, majd tizenkét éven át a BVSC-Zugló női utánpótlásának vezetője...
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