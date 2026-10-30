A FIDE Törökországnak adta a decemberi sakk-vb-k rendezési jogát

A nemzetközi szövetség (FIDE) pénteki bejelentése szerint az eseményre december 25. és 30. között kerül sor a török metropolisban.

„Törökország többször is bizonyította már, hogy képes világszínvonalú eseményeket szervezni” – idézte a szeptemberben megválasztott kazah elnököt, Timur Turlovot a FIDE honlapja.

Isztambul volt a házigazdája a 2012-es sakkolimpiának, 2025 végén pedig sikeresen rendezte meg az ifjúsági korosztály gyors- és villám-sakkvilágbajnokságát is.

A felnőttek nyílt kategóriájában tavaly decemberben mindkét műfajban a klasszikus sakkban is világranglista-vezető norvég Magnus Carlsen nyerte a vb-t, míg a nőknél gyorssakkban az orosz Alekszandra Gorjacskina, villámsakkban pedig a kazah Bibiszara Aszaubajeva szerezte meg a világbajnoki címet Dohában.