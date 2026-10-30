Női kosár Eb-selejtező: tizenegy vb-negyeddöntős a magyar válogatott keretében

2026.10.30. 15:49
null
Völgyi Péter és Studer Ágnes a nyári felkészülés során (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Völgyi Péter keret női kosárlabda Eb-selejtező magyar női kosárlabda-válogatott
A szeptemberi világbajnokságon negyeddöntős magyar női kosárlabda-válogatott 11 játékosa került be a legfrissebb keretbe a november közepén sorra kerülő Európa-bajnoki selejtezők előtt.

A magyar szövetség közösségi oldalának pénteki tájékoztatása szerint a nyári 12 fős keretből ezúttal csak a pécsi Josepovits Kinga nem került Völgyi Péter szövetségi kapitány névsorába.

A közös felkészülés jövő csütörtökön, Miskolcon kezdődik. A külföldön légióskodó játékosok közül néhányan a klubkötelezettségeik miatt később csatlakoznak társaikhoz.

A magyarok ellenfele november 11-én 19 órától Németország lesz Hamburgban, majd 14-én 18 órától Portugália, 17-én 18 órától pedig Dánia szerepel a DVTK Arénában. A csoport első két helyezettje jut ki a jövő évi kontinenstornára.

A magyar női kosárlabda-válogatott kerete
Aho Nina (DVTK), Aho Tyra (DVTK), Dombai Réka (Szekszárd), Dúl Panka (ETO Basket), Juhász Dorka (Galatasaray, török), Kányási Veronika (DVTK), Lelik Réka (Emlak Konut SK, török), Papp Klaudia (Lyon ASVEL, francia), Rátkai Eszter (Szekszárd), Sitku-Varga Alíz (Autosped BCC Castelnuovo Scrivia, olasz), Studer Ágnes (NKA Universitas Pécs), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács-Kiss Virág (Valencia BC, spanyol), Tóth Franka (Sopron), Török Ágnes (NKA Universitas Pécs), Turner Yvonne (Wisla Kraków, lengyel)

 

Völgyi Péter keret női kosárlabda Eb-selejtező magyar női kosárlabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Női kézi: Győri-Lukács és Márton Gréta is visszatért a válogatott keretébe

Kézilabda
2026.10.13. 15:15

Női kosárlabda Eb-selejtező: Miskolcon játszanak novemberben a magyarok

Kosárlabda
2026.10.12. 13:18

Takács-Kiss Virág: Nem elégszünk meg a langyos vízzel!

Kosárlabda
2026.09.29. 09:19

Női Négy Nemzet Torna: hét légiós a magyar keretben

Jégkorong
2026.09.23. 14:09

„Ha nem teljesít megfelelően, cserepadra kerül” – a portugál kapitány Ronaldóról

Minden más foci
2026.09.18. 18:00

Három helyet javított a világranglistán a női kosárlabda-válogatott

Kosárlabda
2026.09.17. 15:29

„Büszkék lehetünk” – értékeltük a női kosárlabda-válogatott vb-szereplését

Kosárlabda
2026.09.13. 09:59

Lovrencsics Balázs: Sosem voltam elájulva magamtól; Juhász Dorka: Büszkék lehetünk

Minden más foci
2026.09.12. 23:18