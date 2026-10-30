Női kosár Eb-selejtező: tizenegy vb-negyeddöntős a magyar válogatott keretében

A magyar szövetség közösségi oldalának pénteki tájékoztatása szerint a nyári 12 fős keretből ezúttal csak a pécsi Josepovits Kinga nem került Völgyi Péter szövetségi kapitány névsorába.

A közös felkészülés jövő csütörtökön, Miskolcon kezdődik. A külföldön légióskodó játékosok közül néhányan a klubkötelezettségeik miatt később csatlakoznak társaikhoz.

A magyarok ellenfele november 11-én 19 órától Németország lesz Hamburgban, majd 14-én 18 órától Portugália, 17-én 18 órától pedig Dánia szerepel a DVTK Arénában. A csoport első két helyezettje jut ki a jövő évi kontinenstornára.

A magyar női kosárlabda-válogatott kerete

Aho Nina (DVTK), Aho Tyra (DVTK), Dombai Réka (Szekszárd), Dúl Panka (ETO Basket), Juhász Dorka (Galatasaray, török), Kányási Veronika (DVTK), Lelik Réka (Emlak Konut SK, török), Papp Klaudia (Lyon ASVEL, francia), Rátkai Eszter (Szekszárd), Sitku-Varga Alíz (Autosped BCC Castelnuovo Scrivia, olasz), Studer Ágnes (NKA Universitas Pécs), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács-Kiss Virág (Valencia BC, spanyol), Tóth Franka (Sopron), Török Ágnes (NKA Universitas Pécs), Turner Yvonne (Wisla Kraków, lengyel)