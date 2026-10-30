Medvegyev kijutott az ATP-világbajnokságra

Biztossá vált, hogy az orosz Danyiil Medvegyev ott lesz a férfi teniszezők világbajnokságán, mivel pénteken elődöntőbe jutott a 2.8 millió euró (egymilliárd forint) összdíjazású bécsi kemény pályás tornán.
A harmadik helyen kiemelt Medvegyev a negyeddöntőben 6:2, 6:3-ra nyert a francia Adrian Mannarino ellen.
Az orosz sportoló 2019 és 2024 között minden évben kvalifikált az ATP-vb-re – az idei lesz a hetedik szereplése –, tavaly azonban lemaradt a szezonzáró tornáról.
A november 15. és 22. között Torinóban megrendezendő versenyen már biztosan ott lesz Alexander Zverev, Carlos Alcaraz és Ben Shelton is. Jannik Sinner szintén kvalifikált, de sérülés miatt nem lép pályára, így még négy hely kiadó.
Remek idény a mostani Medvegyevnek, már több mint ötven mérkőzést nyert meg, és eddig négy tornagyőzelmet ünnepelhetett. A döntőbe jutásért Tommy Paul vagy Alcaraz lesz az ellenfele az osztrák fővárosban.
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