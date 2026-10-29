Csütörtöki sportműsor: véget ér a Mol Magyar Kupa 4. fordulója
OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: sorsolás (Tv: M4 Sport)
ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.45: Everton–Newcastle (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
19.00: Nice–Rennes
OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Frosinone–Lecce (Tv: Arena4)
20.45: Fiorentina–Atalanta (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
19.00: Atlético Calatayud (VI.)–Osasuna (Tv: Sport2)
19.00: Lebrijana (VI.)–Getafe
21.00: Ribadesella (VI.)–Racing Santander
21.00: Auriense (VI.)–Deportivo
21.00: Prat (VI.)–Athletic Bilbao (Tv: Sport2)
21.00: Sporting Hortaleza (VI.)–Sevilla
SZAÚDI PRO LEAGUE
12. FORDULÓ
19.00: Al-Naszr–Al-Hulud (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 10. FORDULÓ
19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–Nyíregyháza
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Női 55 kg, 59 kg (Bognár Erika); szabadfogás 65 kg, 97 kg (Végh Richárd)
6.30: selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)
12.30: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Női 53 kg, 62 kg, 68 kg, 72 kg
6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)
14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport)
CURLING
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OSTRAVA
14.00: Németország–Skócia (Tv: Eurosport1)
CSELGÁNCS
GRAND SLAM, ABU-DZABI
8.30: selejtezők
15.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2)
GOLF
PGA TOUR, MEXIKÓI BAJNOKSÁG
21.00: 1. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: Debreceni EAC–Gyergyói HK (romániai)
19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Füchse Berlin (német)–Partizan Beograd (szerb)
D-CSOPORT
18.45: Kristianstad (svéd)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: GOG (dán)–Sporting CP (portugál)
E-CSOPORT
20.45: SAH Aarhus (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
20.45: Montpellier Handball (francia)–Dinamo Bucuresti (román)
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA, 3. FORDULÓ
I-CSOPORT
19.30: Benfica (portugál)–Sopron Basket
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, BÁZEL
12.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
ATP 500-AS TORNA, BÉCS
13.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ
2.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-ES TORNA, KANTON
6.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
7.30: Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani, 2.)–Cso I-hszüan, Cso Ji-cen (tajvaniak)
9.00: Bondár Anna–Kaitlin Quevedo (spanyol)
TOLLASLABDA
51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ, A-CSOPORT
18.00: BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Eltanácsolták gyerekkorában a futballtól a friss aranylabdást
8.00: A Szeged közleményt adott ki a BL-kiesés után
9.00: A vonalban Pálinger Katalin. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Ők mondták… évtizedekkel ezelőtt: Kántor Sándor, Hóbor Béla, Iváncsik Mihály, Faházi János
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Birkózás – két magyar ezüstéremmel zártak a kötöttfogásúak az asztanai vb-n
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, L. Pap István
17.00: Hárompontos – kosárlabda-magazin
17.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Katona László
18.00: Közvetítés a BVSC–Honvéd férfi vízilabda Eurokupa-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál
19.00: Közvetítés a Szeged–Újpest labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László
21.00: Ez történt, ez következik a labdarúgó Magyar Kupában
22.15: Sportvilág