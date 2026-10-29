Csütörtöki sportműsor: véget ér a Mol Magyar Kupa 4. fordulója

OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: sorsolás (Tv: M4 Sport)

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.45: Everton–Newcastle (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

19.00: Nice–Rennes

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Frosinone–Lecce (Tv: Arena4)

20.45: Fiorentina–Atalanta (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: Atlético Calatayud (VI.)–Osasuna (Tv: Sport2)

19.00: Lebrijana (VI.)–Getafe

21.00: Ribadesella (VI.)–Racing Santander

21.00: Auriense (VI.)–Deportivo

21.00: Prat (VI.)–Athletic Bilbao (Tv: Sport2)

21.00: Sporting Hortaleza (VI.)–Sevilla

SZAÚDI PRO LEAGUE

12. FORDULÓ

19.00: Al-Naszr–Al-Hulud (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 10. FORDULÓ

19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–Nyíregyháza

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Női 55 kg, 59 kg (Bognár Erika); szabadfogás 65 kg, 97 kg (Végh Richárd)

6.30: selejtezők, negyeddöntők (Tv: M4 Sport)

12.30: elődöntők (Tv: M4 Sport)

Női 53 kg, 62 kg, 68 kg, 72 kg

6.30: vigaszág (Tv: M4 Sport)

14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport)

CURLING

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OSTRAVA

14.00: Németország–Skócia (Tv: Eurosport1)

CSELGÁNCS

GRAND SLAM, ABU-DZABI

8.30: selejtezők

15.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2)

GOLF

PGA TOUR, MEXIKÓI BAJNOKSÁG

21.00: 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: Debreceni EAC–Gyergyói HK (romániai)

19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Füchse Berlin (német)–Partizan Beograd (szerb)

D-CSOPORT

18.45: Kristianstad (svéd)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: GOG (dán)–Sporting CP (portugál)

E-CSOPORT

20.45: SAH Aarhus (dán)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

20.45: Montpellier Handball (francia)–Dinamo Bucuresti (román)

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, 3. FORDULÓ

I-CSOPORT

19.30: Benfica (portugál)–Sopron Basket

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, BÁZEL

12.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

ATP 500-AS TORNA, BÉCS

13.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ

2.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-ES TORNA, KANTON

6.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

7.30: Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani, 2.)–Cso I-hszüan, Cso Ji-cen (tajvaniak)

9.00: Bondár Anna–Kaitlin Quevedo (spanyol)

TOLLASLABDA

51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest (Sterbinszky Amália Kézilabda Csarnok, XIII., Fáy utca 58.)

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, A-CSOPORT

18.00: BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Eltanácsolták gyerekkorában a futballtól a friss aranylabdást

8.00: A Szeged közleményt adott ki a BL-kiesés után

9.00: A vonalban Pálinger Katalin. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Ők mondták… évtizedekkel ezelőtt: Kántor Sándor, Hóbor Béla, Iváncsik Mihály, Faházi János

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Birkózás – két magyar ezüstéremmel zártak a kötöttfogásúak az asztanai vb-n

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, L. Pap István

17.00: Hárompontos – kosárlabda-magazin

17.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Katona László

18.00: Közvetítés a BVSC–Honvéd férfi vízilabda Eurokupa-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál

19.00: Közvetítés a Szeged–Újpest labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László

21.00: Ez történt, ez következik a labdarúgó Magyar Kupában

22.15: Sportvilág