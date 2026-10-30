Női NB I: kilenc gólig meg sem állt az MTK a Videoton ellen

R. D. P.R. D. P.
2026.10.30. 17:12
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Emlékezetes délutánon van túl az MTK (Fotó: MTK Budapest – Női labdarúgás)
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MTK női labdarúgás Videoton női labdarúgás női labdarúgó NB I
Kiütéses, 9–0-s győzelmet aratott az MTK Budapest a Videoton felett a női labdarúgó NB I 13. fordulójában. Filep Zsuzsa csereként beállva mesterhármast szerzett.

A fővárosi együttes már az első félidőben háromgólos előnyre tett szert a Sándor Károly Labdarúgó Akadémián rendezett pénteki mérkőzésen. Pataki Georgina a 13. percben szerezte meg a vezetést, majd Kovács Petra a 30. percben növelte az MTK előnyét. A szünet előtt Barkóczi Bernadett is betalált, így 3–0-s hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok.

A fordulás után tovább folytatódott a hazai gólgyártás: Kovács Petra az 50. percben szabadrúgásból volt eredményes, majd Anasztaszija Mihal is feliratkozott a gólszerzők közé. Az utolsó negyedórában különösen megszaporodtak a találatok: Zágor Bernadett tizenegyesből talált be, a csereként pályára lépő Filep Zsuzsa pedig kilenc perc alatt három gólt szerzett, kialakítva a 9–0-s végeredményt.

Az MTK Budapest ezzel újabb fölényes sikert aratott a Videoton ellen, amelyet augusztusban idegenben 7–0-ra győzött le. A kék-fehérek a következő fordulóban, november 8-án a KÉSZ-St. Mihály-Szeged vendégeként lépnek pályára.

NŐI NB I
13. FORDULÓ
MTK–Videoton 9–0

 

 

MTK női labdarúgás Videoton női labdarúgás női labdarúgó NB I
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