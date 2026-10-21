Nemzeti Sportrádió

Egy hónapra kidőlt a sorból Dani Olmo

2026.10.21. 16:21
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Hosszabb kihagyás várhat Olmóra (Fotó: Getty Images)
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BL sérülés Barcelona Dani Olmo
Izomsérülés miatt körülbelül egy hónapig nem játszhat Dani Olmo, a spanyol futballbajnok Barcelona támadó középpályása.

A katalán klub szerdán jelentette be, hogy a világ- és Európa-bajnok futballista bal lábában megsérült a combközelítő izom kedden, a címvédő Paris Saint-Germainnel szemben 4–2-re elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Olmónak a 27. percben kellett elhagynia a pályát, miután ütközött a PSG középpályásával, Vitinhával.

Az FC Barcelona nem számíthat rá a Real Madrid elleni vasárnapi el Clásicón, valamint novemberben, az Atlético Madrid és a – Gulácsi Pétert foglalkoztató – Villarreal elleni bajnoki meccseken, a spanyol válogatottban pedig Olmo nem léphet pályára a Nemzetek Ligája-csoportkör utolsó két fordulójában, Csehország és Anglia ellen.

 

BL sérülés Barcelona Dani Olmo
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