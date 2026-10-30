Ilyen még nem volt a kézilabda-vb-ken, történelmet írhatnak a magyarok
Ennek értelmében a Bíró Ádám, Kiss Olivér, illetve az Altmár Kristóf, Horváth Márton kettős is bíráskodni fog a jövő évi viadalon. Ilyesmire először van példa olyan kézilabda világ- és Európa-bajnokságon, amelyet nem Magyarország rendez. Az 1982-es magyarországi női vb-n a Haide Rudolf-Tekauer Péter és a Somhegyi Csaba-Szendrey Péter kettős, az 1995-ös magyar–osztrák közös rendezésű világbajnokságon pedig a Klucsó Jenő-Lekrinszki Tivadar, a Soltész Iván-dr. Soós Kálmán és az Andorka Sándor-Schóber Ottó kettős kapott lehetőséget – jegyzi meg az MKSZ.
Érdekesség még, hogy a magyarok mellett az argentinok, a spanyolok és a németek is két párost küldenek a viadalra, nem számítva a tartalék párosokat.
A németországi tornát január 13–31. között rendezik meg.
A FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG JÁTÉKVEZETŐI
Bíró Ádám / Kiss Olivér
Altmár Kristóf / Horváth Márton
Juszef Belkiri / Szid Ali Hamidi (algériaiak)
Sebastián Lenci / Julián López Grillo (argentinok)
Mariana García / María Inés Paolantoni (argentinok)
Amar Konjicanin / Dino Konjicanin (bosnyákok)
Bruna Correa / Renata Correa (brazilok)
Václav Horácek / Jirí Novotny (csehek)
Mads Hansen / Jesper Madsen (dánok)
Heidi Elszajed / Jaszmina Elszajed (egyiptomiak)
Ignacio García / Andreu Marín (spanyolok)
Javier Álvarez / Yon Bustamante (spanyolok)
Karim Gasmi / Raouf Gasmi (franciák)
Robert Schulze / Tobias Tönnies (németek)
Tanja Kuttler / Maike Merz (németek)
Maali Alenezi / Dalal Alnaszim (kuvaitiak)
Alexei Covalciuc / Igor Covalciuc (moldovaiak)
Ivan Pavicsevics / Milos Raznatovics (montenegróiak)
Havard Kleven / Lars Jörum (norvégok)
Michal Fabryczny / Jakub Rawicki (lengyelek)
Bojan Lah / Sok David (szlovénok)
Vladimir Jovandics / Marko Szekulics (szerbek)
Andrej Budzak / Michal Zahradnik (szlovákok)
Mirza Kurtagic / Mattias Wetterwik (svédek)
Cristian Lemes / Mathias Sosa (uruguayiak)
Khasan Ismoilov / Khusan Ismoilov (üzbégek)
Tartalék párosok
Agustín Conberse / Santiago Correa (argentinok)
Denis Bolic / Christian Hurich (osztrákok)
Mahmud Elbeltagi / Ala Emam (egyiptomiak)
Rúben Maia / André Nunes (portugálok)