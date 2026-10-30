Ilyen még nem volt a kézilabda-vb-ken, történelmet írhatnak a magyarok

Ennek értelmében a Bíró Ádám, Kiss Olivér, illetve az Altmár Kristóf, Horváth Márton kettős is bíráskodni fog a jövő évi viadalon. Ilyesmire először van példa olyan kézilabda világ- és Európa-bajnokságon, amelyet nem Magyarország rendez. Az 1982-es magyarországi női vb-n a Haide Rudolf-Tekauer Péter és a Somhegyi Csaba-Szendrey Péter kettős, az 1995-ös magyar–osztrák közös rendezésű világbajnokságon pedig a Klucsó Jenő-Lekrinszki Tivadar, a Soltész Iván-dr. Soós Kálmán és az Andorka Sándor-Schóber Ottó kettős kapott lehetőséget – jegyzi meg az MKSZ.

Érdekesség még, hogy a magyarok mellett az argentinok, a spanyolok és a németek is két párost küldenek a viadalra, nem számítva a tartalék párosokat.

A németországi tornát január 13–31. között rendezik meg.

A FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG JÁTÉKVEZETŐI

Bíró Ádám / Kiss Olivér

Altmár Kristóf / Horváth Márton

Juszef Belkiri / Szid Ali Hamidi (algériaiak)

Sebastián Lenci / Julián López Grillo (argentinok)

Mariana García / María Inés Paolantoni (argentinok)

Amar Konjicanin / Dino Konjicanin (bosnyákok)

Bruna Correa / Renata Correa (brazilok)

Václav Horácek / Jirí Novotny (csehek)

Mads Hansen / Jesper Madsen (dánok)

Heidi Elszajed / Jaszmina Elszajed (egyiptomiak)

Ignacio García / Andreu Marín (spanyolok)

Javier Álvarez / Yon Bustamante (spanyolok)

Karim Gasmi / Raouf Gasmi (franciák)

Robert Schulze / Tobias Tönnies (németek)

Tanja Kuttler / Maike Merz (németek)

Maali Alenezi / Dalal Alnaszim (kuvaitiak)

Alexei Covalciuc / Igor Covalciuc (moldovaiak)

Ivan Pavicsevics / Milos Raznatovics (montenegróiak)

Havard Kleven / Lars Jörum (norvégok)

Michal Fabryczny / Jakub Rawicki (lengyelek)

Bojan Lah / Sok David (szlovénok)

Vladimir Jovandics / Marko Szekulics (szerbek)

Andrej Budzak / Michal Zahradnik (szlovákok)

Mirza Kurtagic / Mattias Wetterwik (svédek)

Cristian Lemes / Mathias Sosa (uruguayiak)

Khasan Ismoilov / Khusan Ismoilov (üzbégek)

Tartalék párosok

Agustín Conberse / Santiago Correa (argentinok)

Denis Bolic / Christian Hurich (osztrákok)

Mahmud Elbeltagi / Ala Emam (egyiptomiak)

Rúben Maia / André Nunes (portugálok)