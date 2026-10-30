Magyar nyílt tollaslabda-bajnokság: Sándorházi a nyolc között

2026.10.30. 15:29
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Sándorházi Vivien (Fotó: Magyar Tollaslabda-szövetség)
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Victor/FZ Forza Sándorházi Vivien tollaslabda
A nőknél első kiemelt Sándorházi Vivien bejutott a nyolc közé az 51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokságon.

A Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban zajló viadal pénteki napján a világranglistán 79. játékos három játszmában múlta felül a lengyel Ulyana Volskayát, a folytatásban pedig a bolgár Gergana Pavlova (162.) vár rá.

TOLLASLABDA
51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság, Budapest
Női egyes, nyolcaddöntő
Sándorházi Vivien (1.)–Ulyana Volskaya (lengyel) 2:1 (10, –21, 9)
Női páros, nyolcaddöntő
Fiona Hallberg, Elin Öhling (svéd, 1.)–Hart Petra, Szabó Zsófi 2:0 (15, 12)
Vegyes páros, nyolcaddöntő
Jakob Clausen Jessen, Jasmin Willis (dán)–Kis-Kasza Miklós, Sándorházi Vivien 2:1 (21, –11, 16)
Burak Mert Alkaya, Basak Seven (török)–Horváth Csanád, Hart Petra 2:1 (11, –15, 12)

Később
Férfi páros, nyolcaddöntő
14.00: Palkovics Péter, Tóth Barnabás–Mads Andersson, Jakob Clausen Jessen (dán)
Női egyes, negyeddöntő
16.00: Sándorházi–Gergana Pavlova (bolgár)

 

Victor/FZ Forza Sándorházi Vivien tollaslabda
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