Férfi kézi BL: Plockban kezdi a második csoportkört a Veszprém

2026.10.30. 16:39
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November 18-án indul a második csoportkör Xavier Pascualék számára (Fotó: Dömötör Csaba)
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program One Veszprém HC férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilic Zoran csapata, a lengyel Orlen Wisla Plock otthonában kezdi a férfi kézilabda Bajnokok Ligája második csoportkörét a Veszprém.

A klubvilágbajnok bakonyiak honlapja szerint a mérkőzésre november 18-án, szerdán 18.45-től kerül sor.

A másik „magyaros” csapat, a Sipos Adriánt és Palasics Kristófot foglalkoztató, Európa Liga-címvédő német MT Melsungen a harmadik fordulóban, december 2-án látogat Veszprémbe. A Plock február 10-én lesz Ligetvári Patrikék vendége, a második csoportkört pedig március első hetében a Melsungen otthonában zárják.

Az első csoportkörből az első két-két helyezettek jutottak a legjobb 12 közé, a második körbe, a harmadik-negyedik helyezettek – köztük a Szeged is – átkerültek az Európa-ligába.

A második körben két hatos csoportban zajlanak majd a küzdelmek, az azonos csoportból továbbjutó csapatok nem találkoznak újra egymással, hanem magukkal viszik az egymás elleni eredményeiket. Mindkét hatosból az első négy jut a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az Európa-ligában folytathatják.

A Veszprém programja a második csoportkörben
1. forduló
November 18., 18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–One Veszprém HC
2. forduló
November 26., 18.45: One Veszprém HC–Aalborg HB (dán)
3. forduló
December 2., 18.45: One Veszprém HC–MT Melsungen (német)
4. forduló
December 10., 20.45: Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC
5. forduló
Február 10., 18.45: One Veszprém HC–Orlen Wisla Plock
6. forduló
Február 17., 18.45: Aalborg HB–One Veszprém HC
7. forduló
Február 24., 18.45: One Veszprém HC–Paris Saint-Germain
8. (utolsó) forduló
Március 3. vagy 4.: MT Melsungen–One Veszprém HC

 

 

program One Veszprém HC férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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