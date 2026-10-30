Férfi kézi BL: Plockban kezdi a második csoportkört a Veszprém

A klubvilágbajnok bakonyiak honlapja szerint a mérkőzésre november 18-án, szerdán 18.45-től kerül sor.

A másik „magyaros” csapat, a Sipos Adriánt és Palasics Kristófot foglalkoztató, Európa Liga-címvédő német MT Melsungen a harmadik fordulóban, december 2-án látogat Veszprémbe. A Plock február 10-én lesz Ligetvári Patrikék vendége, a második csoportkört pedig március első hetében a Melsungen otthonában zárják.

Az első csoportkörből az első két-két helyezettek jutottak a legjobb 12 közé, a második körbe, a harmadik-negyedik helyezettek – köztük a Szeged is – átkerültek az Európa-ligába.

A második körben két hatos csoportban zajlanak majd a küzdelmek, az azonos csoportból továbbjutó csapatok nem találkoznak újra egymással, hanem magukkal viszik az egymás elleni eredményeiket. Mindkét hatosból az első négy jut a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az Európa-ligában folytathatják.

A Veszprém programja a második csoportkörben

1. forduló

November 18., 18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–One Veszprém HC

2. forduló

November 26., 18.45: One Veszprém HC–Aalborg HB (dán)

3. forduló

December 2., 18.45: One Veszprém HC–MT Melsungen (német)

4. forduló

December 10., 20.45: Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC

5. forduló

Február 10., 18.45: One Veszprém HC–Orlen Wisla Plock

6. forduló

Február 17., 18.45: Aalborg HB–One Veszprém HC

7. forduló

Február 24., 18.45: One Veszprém HC–Paris Saint-Germain

8. (utolsó) forduló

Március 3. vagy 4.: MT Melsungen–One Veszprém HC