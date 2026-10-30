Kriza Anna ismét meglepte a mezőnyt, ezüstérmet szerzett Abu-Dzabiban

K-SZ. B.K-SZ. B.
2026.10.30. 17:23
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Kriza Anna (kékben) először állhatott dobogóra world tour versenyen a felnőttek között (Fotó: Kovács Péter)
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cselgáncs Pupp Réka cselgáncs Grand Slam
A Honvéd dzsudokája ott folytatta, ahol a baki vb-n abbahagyta: bravúrgyőzelmeket aratva jutott be az abu-dzabi Grand Slam döntőjébe, és életében először érmet szerzett a felnőttmezőnyben world tour viadalon.

Egyszeri fellángolás, szerencsés véletlen vagy valaminek a kezdete volt az azerbajdzsáni világbajnokságon elért 5. helyezés Kriza Annától? – erre a kérdésre kifejezetten csattanós választ adott a Budapest Honvéd 63 kilogrammos dzsudokája, aki rögtön a vb-t követő első versenyén ezüstérmes lett.

A felnőttmezőnyben a világranglistapont-gyűjtést csak nemrég kezdte el, de így is már ranglista-29.-ként vágott neki az abu-dzabi Grand Slamnek. Ez a helyezés kiemelést nem ért, de erre nem is volt szüksége Krizának, hiszen így volt egy – a szakzsargonban – „felhozó” meccse, vagyis olyan párharca, amelyben esélyes volt, nem a súlycsoport élmezőnyéhez tartozó rivális ellen küzdött. A dél-afrikai Skye Knoesterrel szemben elég volt egyetlen jukó a győzelemhez, de ennél fontosabb volt, hogy Kriza „megérkezzen a szőnyegre”, felvegye a verseny ritmusát, és készen álljon a következő, nagyobb kihívásokra.

A legjobb 16 között már a világranglistán előtte álló lánnyal nézett farkasszemet, de Natalia Kropska legyőzése sem okozott különösebb gondot neki, ekkor egy vazaari ért továbbjutást. A negyeddöntő mindig kritikus pont, hiszen ha itt meccset nyer valaki, már biztosan éremért küzdhet aznap. Kriza ellenfele a súlycsoport nagyágyúja, a ranglista-7. horvát, Iva Oberan volt, de félnie nem kellett tőle, hiszen a baki vb-n egyszer már legyőzte. Ezúttal is izgalmas, pontot érő akciókban gazdag meccset vívtak, mindkét hölgynek volt egy-egy jukója, Kriza viszont ehhez hozzátett egy vazaarit is és elődöntőbe jutott. Ott szlovén riválisát is megverte, az első ipponját megszerezve a versenynapon.

A finálé aztán nem az ő szájíze szerint alakult. Először megintették, majd párosat is kaptak, így nem volt több lehetősége hibázni. Ami nagyobb baj volt, hogy rögtön a második intés után indított is ellene a lengyel Angelika Szymanska, beakasztotta Kriza mögé a lábát, és vazaarit érően hanyatt döntötte őt. A következő pont is az övé lett, hiába indított Kriza belső combdobást, a rivális megkontrázta, jukót szerzett. A jegyzőkönyvbe bekerült egy jukó Kriza neve mellé is, de ez a végeredményt nem befolyásolta.

A Honvéd harcosa nagyszerű teljesítménnyel ezüstérmet szerzett, életében először állhatott dobogóra a felnőttmezőnyben world tour versenyen.

Az abu-dzabi viadal szombaton folytatódik, három magyar, Nerpel Gergely, Sáfrány Péter (mindketten 90 kilogramm) és Vég Zsombor (100 kg) méreti meg magát.

CSELGÁNCS
GRAND SLAM, ABU-DZABI
Férfiak. 73 kg. 1. forduló: Demirel (török)–Szabó Áron 10–5. Nők. 63 kg. 1. forduló: Kriza Anna–Knoester (dél-afrikai) 5–0. 2. forduló: Kriza–Kropska (lengyel) 7–0. Negyeddöntő: Kriza–Oberan (horvát) 7–5. Elődöntő: Kriza–Kajzer Zabkar (szlovén) 10–0. Döntő: Szymanska (lengyel)–Kriza 7–5

 

cselgáncs Pupp Réka cselgáncs Grand Slam
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