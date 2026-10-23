A születésnapos Tóth Alex combizomsérülést szenvedhetett, vizsgálat vár rá

Tóth Alex pénteken töltötte be 21. életévét, ebből az alkalomból pedig a Bournemouth a hivatalos Facebook-oldalán köszöntötte fel a középpályást.

A magyar játékos csütörtökön rossz hírt kapott: azok után, hogy a Milan elleni Európa-liga-mérkőzés második félidejében pályára lépett, 15 perccel később máris le kellett cserélni egy sérülés miatt.

A lefújás után a Bournemouth vezetőedzője, Marco Rose is beszélt Tóth Alex sérüléséről, bár konkrétumokról egyelőre nem tudott beszámolni: „Totti (így becézik Tóth Alexet – a szerk.) sérülését természetesen alaposan meg kell vizsgálnunk, de combizomsérülésnek tűnik. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb időre veszítjük el őt, majd meglátjuk, mit mutatnak a vizsgálatok” – fogalmazott.