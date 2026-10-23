Nemzeti Sportrádió

A születésnapos Tóth Alex combizomsérülést szenvedhetett, vizsgálat vár rá

T. Z.T. Z.
2026.10.23. 10:36
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Tóth Alex megsérült a Milan ellen (Fotó: Getty Images)
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Tóth Alex sérülés Európa-liga AFC Bournemouth
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth hivatalos közösségi oldalán felköszöntötte a születésnapos Tóth Alexet, aki csütörtökön megsérült csapata Milan elleni, 3–0-ra megnyert Európa-liga-mérkőzésén. Azt még nem tudni biztosan, hogy a magyar játékosnak mennyi időt kell kihagynia.

Tóth Alex pénteken töltötte be 21. életévét, ebből az alkalomból pedig a Bournemouth a hivatalos Facebook-oldalán köszöntötte fel a középpályást.

A magyar játékos csütörtökön rossz hírt kapott: azok után, hogy a Milan elleni Európa-liga-mérkőzés második félidejében pályára lépett, 15 perccel később máris le kellett cserélni egy sérülés miatt.

A lefújás után a Bournemouth vezetőedzője, Marco Rose is beszélt Tóth Alex sérüléséről, bár konkrétumokról egyelőre nem tudott beszámolni: „Totti (így becézik Tóth Alexet – a szerk.) sérülését természetesen alaposan meg kell vizsgálnunk, de combizomsérülésnek tűnik. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb időre veszítjük el őt, majd meglátjuk, mit mutatnak a vizsgálatok” – fogalmazott.

 

Tóth Alex sérülés Európa-liga AFC Bournemouth
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