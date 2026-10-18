Bajnokok Ligája: hetekre kidőlt a címvédő PSG portugál balhátvédje

A 24 éves balhátvéd a párizsi együttes honlapjának egymondatos közlése szerint a bal combjában szenvedett sérülést, és „a következő hetekben nem lesz bevethető”. A kezdőcsapatban biztos pontnak számító Nuno Mendes 2022 nyarán érkezett a PSG-hez, és lehetett így részese a klub legnagyobb sikereinek, a tavalyi és az idei BL-diadalnak. Az RC Strasbourg elleni összecsapáson Mendes az 53. percben váltotta Lucas Digne-t, és sérülése miatt a 86. percben el kellett hagynia a pályát.

A kieső balhátvéd helyén poszttársa, Digne, vagy az alapjáraton középpályás Warren Zaire-Emery kerülhet bevetésre – utóbbinak Luis Enrique vezetőedző már többször adott lehetőséget a védelem bal oldalán –, mindenekelőtt az FC Barcelona elleni, BL-főtáblás hazai összecsapáson kedden.

Hiányzók biztos lesznek a katalán vendégcsapatban is, amely ugyancsak vasárnap közölte, hogy két védő, Eric García és Jules Koundé kisebb sérülést szenvedett szombaton, a Betis elleni találkozón. Előbbi combsérülése miatt három-négy hétig nem játszhat, míg utóbbi bokasérüléssel bajlódik, és a klubnál reménykednek a hétvégi felépülésében. Hansi Flick vezetőedző a keddi BL-keretben két belső védőre – Pau Cubarsíra és Gerard Martínra –, valamint három szélső hátvédre – Joao Cancelóra, Xavi Espartra és Alejandro Baldéra – számíthat.