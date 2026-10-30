Zemplén-rali: Turán Frigyes Szerencs környékén tér vissza a mezőnybe

Az 52 éves pilóta sajtószolgálatának pénteki közleménye szerint Turán a már bevált szakmai háttérrel és versenyautóval, a Skoda Fabia RS Rally2-vel áll rajthoz az idényzárón, navigátora pedig a tapasztalt, több évnyi szünet után visszatérő Nyirfás Julianna lesz a Zemplénben.

„Mivel tavaly ültem utoljára az autóban, már hiányzott a versenyzés, így óriási öröm számomra, hogy a szezonzárón újra rajthoz állhatok. Bár javában zajlik a bajnokság, mostanra értek össze úgy a szálak, hogy minden készen álljon a visszatérésre” – nyilatkozta a közleményben Turán Frigyes. Hozzátette, nagy büszkeség a számára, hogy a támogatói végig kitartottak mellette és továbbra is bizalmat szavaztak neki. „Ráadásul a Mobil1 személyében egy új, világszínvonalú partnert is köszönthetünk a csapatunk mellett, ami hatalmas megtiszteltetés” – mondta.

Turán elárulta, az egyéves szünet ideje alatt sok „biztatást és szeretetet” kaptak a szurkolóiktól, most pedig a pályán szeretnék meghálálni mindezt. „Itt most nem a bajnoki pontok, hanem a visszarázódás, a jó hangulat és az élmény a legfontosabb. Bízunk benne, hogy ez csak a kezdet és jövőre már újra a magyar bajnokságban találkozhatunk” – fogalmazott a versenyző.

„Frici igazi legenda a hazai autósportban, amit a szurkolói visszajelzések és a visszatérését övező hatalmas érdeklődés is igazol. Számunkra nem az a legfontosabb most, hogy azonnal futamgyőzelmet ünnepeljünk, hanem az, hogy a benne lévő elhivatottság, szenvedély és versenyszellem újra teret kapjon. Ha pedig minden a terveink szerint alakul, bízunk benne, hogy ez a közös munka egy hosszabb távú, akár a 2027-es szezonon is átívelő együttműködés első lépése lehet” – idézte a közlemény Tamás Tamást, a Mobil1 kenőanyagokat is forgalmazó Lubexpert Hungária Kft. értékesítési és üzletfejlesztési igazgatóját.

A szezonzáró Zemplén-ralin másfélszeres szorzóval osztják a pontokat, s nemcsak az abszolút magyar bajnoki cím, de sok más kategória végső sorrendje is itt dől majd el. A magyar-szlovák közös rendezésű futamon több mint 110 páros áll rajthoz, a mezőny pedig két versenynap alatt öt különböző gyorsasági szakaszon méri össze tudását nagyjából 160 kilométeres versenytávon.