Tóth Milán: Mellbe vágott a diagnózis, nem éreztem súlyosnak a sérülést

– Ebben az esetben a műtét elkerülhetetlen. Ki, mikor és hol műti meg?

– Egyelőre gondolkodom rajta, van több lehetőség. Nem szeretném elkapkodni a döntést, egy-két napot még rágódom rajta, persze elhúzni sem nagyon akarom, hogy minél előbb túl­essek rajta, és elkezdődhessen a rehabilitáció.

Tóth Milán a Vasas bajnokiján sérült meg (Fotó: Árvai Károly)

– Magyar vagy külföldi orvost választ?

– Van a jelöltek között magyar és külföldi szakember is. Játszottam Ausztriában, vannak kapcsolataim, elképzelhető, hogy ottani sebészt választok.

– Kik segítenek meghozni a döntést, és mit mérlegel elsősorban?

– Sok olyan játékost kérdeztem, aki már átesett hasonló sérülésen és műtéten. Arra voltam kíváncsi, kit hol operáltak, melyik orvossal milyen tapasztalatokat szerzett. Próbálom összegyűjteni ezeket a véleményeket, összevetni az érveket és az ellenérveket. Szeretném minél alaposabban körüljárni a kérdést, hogy a lehető legjobb döntést hozhassam meg.

– Feltehetően ebben az idényben már nem léphet pályára.

– Sajnos így van, ezt az idényt már elengedtem magamban. Persze, ha valamilyen csoda folytán vissza tudnék térni, annak örülnék, de a térdszalagszakadásra nagyjából nyolc hónapos kihagyást mondanak. Akad, aki felépül belőle hat hónap alatt, másnak több kell, ez változó, de az átlagos felépülés nyolc hónap.

– Említette, hogy a felesége gyógytornász. Vele végzi majd a rehabilitációt?

– Igen, mindenképpen. Ő is mondta, hogy nem szabad elsietni a rehabilitációt, a lényeg, hogy teljesen egészségesen, megújult erővel térhessek vissza. Nem szeretnék rásérülni.

– Lelkileg hogyan viseli ezt a helyzetet?

– Természetesen nem így terveztem a jövőt. Szombaton, amikor megkaptam a diagnózist, nem mondom, eléggé magam alá kerültem. Akkor volt két-három óra, amikor sírni tudtam volna, nehéz volt szembesülni azzal, milyen súlyos a sérülésem. De utána megpróbáltam erős maradni, lezárni magamban, nem is gondolni erre. Nem tudom meg nem történtté tenni a sérülést, bármennyire is szeretném, ezért igyekszem csak előretekinteni, és csak arra összpontosítok, hogy erősebben térjek vissza.