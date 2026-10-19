Nemzeti Sportrádió

Tóth Milán: Mellbe vágott a diagnózis, nem éreztem súlyosnak a sérülést

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
2026.10.19. 11:20
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A magyar válogatottban is szerzett már gólt Tóth Milán: a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában, Ukrajna ellen az 52. percben talált a kapuba, a csapat 2–1-re nyert (Fotó: Szabó Miklós)
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Tóth Milán NB I Vasas sérülés
Mintegy nyolc hónapos kihagyás vár a Vasasban futballozó Tóth Milánra, aki még nem döntötte el, mikor, hol és melyik orvossal műtteti meg a bal térdét, amelyben elszakadt az elülső keresztszalag.

–  Másfél hete jóval kellemesebb témáról beszélgettünk: a válogatott mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésén pályára lépett, Ukrajna ellen Nagyszombatban gólt rúgott, így huszonkét év után a Vasas első válogatott gólszerzője lett. Aztán a Kisvárda ellen is betalált fejjel, az MTK Budapest elleni bajnoki hatvanhetedik percében viszont le kellett cserélni. Nehéz lehet feldolgozni ezt a fordulatot…     
Egy sérülés sohasem jön jókor, de mondhatni, nekem most tényleg a lehető legrosszabbkor jött – válaszolta lapunk megkeresésére Tóth Milán, a Vasas válogatott támadója. – Korábban nem volt még ilyen súlyos sérülésem, hát mit mondjak, nem hiányzott… Éppen a legjobban alakultak a dolgok, jól szerepelt a Vasas, jól ment a játék, jött a válogatottság, az ukránok elleni gól. Valamiért ennek most mégis így kellett lennie.

– A saját lábán sétált le a pályáról, kívülről nem tűnt súlyosnak az eset. Mikor érezte, hogy nagy a baj?     
– Egyáltalán nem gondoltam én sem, amikor jöttem le a pályáról, hogy ennyire súlyos lesz a sérülés. Egy rossz kitámasztásnál fájdalom hasított a bal térdembe, de az ápolás után még folytattam a játékot, hét-nyolc percig a pályán maradtam. A mérkőzés utáni teszteknél nem tapasztaltam semmilyen problémát, csupán kissé instabilnak éreztem a térdemet. Igazából nem tipikusan olyan mozdulatba sérültem bele, amelyből keresztszalag-szakadás szokott következni. A feleségem is ezt mondta, aki gyógytornász. Négy orvos is megnézte, de egyikük sem gondolt nagy problémára, nem is fájt már, csak mondom, kicsit instabilnak éreztem. De másnap elmentem az MR-vizsgálatra, és igencsak mellbe vágott a diagnózis, hogy elszakadt az elülső keresztszalagom. Az előzmények után erre egyáltalán nem számítottam.

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– Ebben az esetben a műtét elkerülhetetlen. Ki, mikor és hol műti meg?       
– Egyelőre gondolkodom rajta, van több lehetőség. Nem szeretném elkapkodni a döntést, egy-két napot még rágódom rajta, persze elhúzni sem nagyon akarom, hogy minél előbb túl­essek rajta, és elkezdődhessen a rehabilitáció. 

Tóth Milán a Vasas bajnokiján sérült meg (Fotó: Árvai Károly)

– Magyar vagy külföldi orvost választ?     
– Van a jelöltek között magyar és külföldi szakember is. Játszottam Ausztriában, vannak kapcsolataim, elképzelhető, hogy ottani sebészt választok.

– Kik segítenek meghozni a döntést, és mit mérlegel elsősorban?     
– Sok olyan játékost kérdeztem, aki már átesett hasonló sérülésen és műtéten. Arra voltam kíváncsi, kit hol operáltak, melyik orvossal milyen tapasztalatokat szerzett. Próbálom összegyűjteni ezeket a véleményeket, összevetni az érveket és az ellenérveket. Szeretném minél alaposabban körüljárni a kérdést, hogy a lehető legjobb döntést hozhassam meg.

– Feltehetően ebben az idényben már nem léphet pályára.      
– Sajnos így van, ezt az idényt már elengedtem magamban. Persze, ha valamilyen csoda folytán vissza tudnék térni, annak örülnék, de a térdszalagszakadásra nagyjából nyolc hónapos kihagyást mondanak. Akad, aki felépül belőle hat hónap alatt, másnak több kell, ez változó, de az átlagos felépülés nyolc hónap. 

– Említette, hogy a felesége gyógytornász. Vele végzi majd a rehabilitációt?     
– Igen, mindenképpen. Ő is mondta, hogy nem szabad elsietni a rehabilitációt, a lényeg, hogy teljesen egészségesen, megújult erővel térhessek vissza. Nem szeretnék rásérülni. 

– Lelkileg hogyan viseli ezt a helyzetet?     
– Természetesen nem így terveztem a jövőt. Szombaton, amikor megkaptam a diagnózist, nem mondom, eléggé magam alá kerültem. Akkor volt két-három óra, amikor sírni tudtam volna, nehéz volt szembesülni azzal, milyen súlyos a sérülésem. De utána megpróbáltam erős maradni, lezárni magamban, nem is gondolni erre. Nem tudom meg nem történtté tenni a sérülést, bármennyire is szeretném, ezért igyekszem csak előretekinteni, és csak arra összpontosítok, hogy erősebben térjek vissza.

 

A testvére, Tóth Balázs tavaly szenvedett ugyanilyen sérülést
Fotó: Czinege Melinda

Tóth Milán két évvel fiatalabb öccse, a Nyíregyháza Spartacus kapusa, Tóth Balázs tavaly nyáron szenvedett kísértetiesen hasonló sérülést, neki is az elülső keresztszalagja szakadt el a bal térdében. A 2025. július 10-i, Karcag elleni felkészülési mérkőzés hajrájában egy ütközés során sérült meg, ölben kellett levinni a pályáról, utána dr. Majzik Ernő ortopédspecialista műtötte meg. A teljes előző idényt ki kellett hagynia, tétmeccsen a jelenlegi bajnokság első fordulójában, az Újpest ellen (2–1) védhetett újra. Ám a nyolcadik fordulóban, a Ferencváros ellen (1–1) ismét megsérült, ezúttal a másik, a jobb térdében lett részleges szalagszakadása. Az első ijedség után kiderült, hogy ezúttal szerencsére nem lesz szükség műtétre. Egy ideig térdrögzítőt kellett viselnie, majd elkezdhette a rehabilitációt és a fizikoterápiás kezeléseket, várhatóan nyolc hétig nem játszhat. Tóth Milán lapunknak elmondta: testvérétől is alaposan informálódott erről a típusú sérülésről, az ő tanácsait, tapasztalatait is felhasználja, mielőtt orvost választ a műtéthez.

VÉLEMÉNY – NAGY MIKLÓS, A VASAS SPORTIGAZGATÓJA
Fotó: Kovacs PÉter

„Milánt pályafutása egy különösen fontos és ígéretes szakaszában érte ez a súlyos sérülés, hiszen tehetségének és elhivatottságának köszönhetően csaknem tíz év után ismét Vasas-játékos szerepelt a felnőttválogatottban, miközben klubunk színeiben is egyre magabiztosabban, meghatározó szerepet betöltve futballozott. A sérülés időzítése ezért különösen fájó, ugyanakkor számunkra most mindenekelőtt a maradéktalan felépülése a legfontosabb. Klubunk a rehabilitáció teljes időszaka alatt minden szükséges támogatást biztosít számára, és ahogyan az eddigi sikereiben, úgy ebben a nehéz helyzetben is teljes mértékben mellette állunk. Ismerve a mentalitását, elszántságát és kitartását, biztos vagyok benne, hogy ebből a megpróbáltatásból is megerősödve tér vissza a pályára. Hiszek benne, hogy pályafutása számos szép pillanatot tartogat még számára, és meggyőződésem, hogy sok közös siker áll előttünk.”

 

Tóth Milán NB I Vasas sérülés
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