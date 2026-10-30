Terék Gerda U23-as világbajnoki „áldozata” nyerte meg a felnőtt-vb-t

Október 12. és 18 között Las Vegas adott otthon a legidősebb utánpótlás-korosztály világbajnokságának, amelyen a női 55 kilogrammosok között Terék Gerda megszerezte Magyarország első női U23-as világbajnoki címét. Nem is akárhogyan! Az aranyéremig vezető úton három tus- és egy technikai tusdiadalt aratott.

Terék az elődöntőben mindössze 1:56 perc alatt tussal verte meg azt az amerikai Everest Leydeckert, aki tulajdonképpen mind a négy mérkőzését magabiztosan megnyerve szerzett felnőtt-világbajnoki aranyérmet a Barisz Arénában.

A női program egyébként pénteken ért véget, a magyar válogatott három női sportolóval érkezett Asztanába, Dollák Tamara (57 kg), Bognár Erika (57 kg) és Szabados Noémi (68 kg) is egy-egy mérkőzést követően búcsúzott.

A magyar idő szerint péntek délutáni programban nem Leydecker volt az egyetlen, aki az U23-as vb-ről érkezve remekelt a felnőttek között: honfitársa, Bowen Bassett rendkívül energikus, egészen különleges birkózással diadalmaskodott az egyik legkiélezettebb kategóriában, a szabadfogású 65 kilogrammosok között. Bassett az U23-asok között a kilencedik (!) helyen végzett pár héttel ezelőtt…

Nem kérdés, ez az amerikaiak napja volt, 97 kilóban is ők örülhettek az aranyéremnek, Kyle Snyder ötödik alkalommal lett világbajnok. De hogyan?! Gyakorlatilag telt ház, tízezer néző előtt, huszonöt másodperccel a vége előtt 4:0-ra vezetett ellene a japán Josida Aras, és egyáltalán nem volt benne a levegőben, hogy fordíthat. Ennek ellenére két gyönyörű kétpontos levitelre még futotta neki, 4:4-gyel, nagyobb értékű akcióval győzött.

Mind a négy döntőben pénteki érdekeltek voltak az amerikaiak, egyedül női 59 kilogrammban kaptak ki, Manisha Bhanwala nagy fordítással megverte Abigail Nette-et, ezzel megszerezve India történetének első női világbajnoki címét.

BIRKÓZÁS, ASZTANA

Péntek

65 kg. Világbajnok: Bowen Bassett (Egyesült Államok), 2. Vazgen Tevanjan (Örményország), 3. Rahman Amuzadhalili (Irán) és Abaszgadzsi Magomedov (Oroszország)

97 kg. Vb: Kyle Snyder (Egyesült Államok), 2. Josida Aras (Japán) 3. Abdulrasid Szadulajev (Oroszország) és Hasszan Jazdanicserati (Irán), ...19. Végh Richárd

Nők

55 kg. Vb: Everest Leydecker (Egyesült Államok), 2. Natalija Klivcsucka (Ukrajna), 3. Harada Nagisza (Japán) és Jekatyerina Verbina (Oroszország)

59 kg. Vb: 1. Manisha Bhanwala (India), 2. Abigail Nette (Egyesült Államok), 3. Marija Vinnik (Ukrajna) és Bolortuja Hurelhu (Mongólia), ...13. Bognár Erika

KORÁBBAN

70 kg. Nyolcaddöntő: Retherford (amerikai) – Muszukajev Iszmail 7:3-nál tus.

125 kg. A 16 közé jutásért: Bajcajev Vlagyiszlav–Díaz 2:2 – később szerzett ponttal. Nyolcaddöntő: Kurbanov (orosz)–Bajcajev 7:0