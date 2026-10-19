Nemzeti Sportrádió

Nem játszik Vargáék ellen, két hónapra elvesztette kulcsemberét a Man. City

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.19. 14:20
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Antoine Semenyót egy ideig nélkülöznie kell Enzo Marescának (Fotó: Getty Images)
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sérülés Antoine Semenyo Manchester City
Antoine Semenyo térdsérülés miatt akár nyolc hetet is kihagyhat – jelentette be Enzo Maresca, a Manchester City vezetőedzője. A ghánai válogatott játékos várhatóan decemberben térhet vissza.

Antoine Semenyo a Manchester City Ipswich Town elleni, 3–2-re megnyert szombati bajnokiján sérült meg, miután csereként lépett pályára. Enzo Maresca hétfőn elmondta, hogy az első vizsgálatok alapján súlyosabb sérüléstől tartottak, az MRI-vizsgálat eredménye azonban megnyugtatta a szakmai stábot.

„Kezdetben attól féltünk, hogy még súlyosabb a sérülése, ezért jobban aggódtunk. A tegnapi vizsgálat után azonban már sokkal nyugodtabbak vagyunk, mert a probléma nem olyan komoly, mint amilyennek először tűnt”fogalmazott a vezetőedző, aki szerint a támadó akár nyolc hétig is harcképtelen lehet.
 


Semenyo hiánya különösen akkor jelenthet problémát a Manchester City számára, ha Erling Haaland pihenőre szorul, vagy sérülés miatt nem állhat rendelkezésre. A ghánai futballista az egyik legkézenfekvőbb alternatíva a norvég csatár pótlására, de egyébként is többnyire a kezdőcsapat tagja.

Haaland szereplése is kérdéses a keddi, Varga Barnabást és Vitális Milánt is foglalkoztató AEK Athén elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, miután az Ipswich elleni találkozó végén bokaproblémákkal hagyta el a pályát. Arra a kérdésre, hogy a norvég támadó pályára léphet-e a következő mérkőzésen, Maresca egyelőre csak annyit mondott: „Meglátjuk...”

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Október 20., kedd
21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

 

sérülés Antoine Semenyo Manchester City
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