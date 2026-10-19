Nem játszik Vargáék ellen, két hónapra elvesztette kulcsemberét a Man. City

Antoine Semenyo a Manchester City Ipswich Town elleni, 3–2-re megnyert szombati bajnokiján sérült meg, miután csereként lépett pályára. Enzo Maresca hétfőn elmondta, hogy az első vizsgálatok alapján súlyosabb sérüléstől tartottak, az MRI-vizsgálat eredménye azonban megnyugtatta a szakmai stábot.



„Kezdetben attól féltünk, hogy még súlyosabb a sérülése, ezért jobban aggódtunk. A tegnapi vizsgálat után azonban már sokkal nyugodtabbak vagyunk, mert a probléma nem olyan komoly, mint amilyennek először tűnt” – fogalmazott a vezetőedző, aki szerint a támadó akár nyolc hétig is harcképtelen lehet.





Semenyo hiánya különösen akkor jelenthet problémát a Manchester City számára, ha Erling Haaland pihenőre szorul, vagy sérülés miatt nem állhat rendelkezésre. A ghánai futballista az egyik legkézenfekvőbb alternatíva a norvég csatár pótlására, de egyébként is többnyire a kezdőcsapat tagja.



Haaland szereplése is kérdéses a keddi, Varga Barnabást és Vitális Milánt is foglalkoztató AEK Athén elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, miután az Ipswich elleni találkozó végén bokaproblémákkal hagyta el a pályát. Arra a kérdésre, hogy a norvég támadó pályára léphet-e a következő mérkőzésen, Maresca egyelőre csak annyit mondott: „Meglátjuk...”



BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Október 20., kedd

21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)