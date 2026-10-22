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Legfeljebb három meccset kell kihagynia Szoboszlainak – sajtóhír

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.22. 19:20
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Szoboszlai Dominik hamarosan visszatérhet a pályára (Fotó: Getty Images)
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sérülés Szoboszlai Dominik Liverpool FC
A Liverpool több labdarúgójának állapotáról is friss információkat közölt a Sky Sports egyik riportere. Szoboszlai Dominik egy–három mérkőzést hagyhat ki combsérülése miatt, Jeremie Frimpong pedig várhatóan négy hétig nem léphet pályára.

Vinny O’Connor a Sky Sports News élő adásában számolt be a Liverpool sérültjeinek helyzetéről. A csapatra sűrű időszak vár, a következő hetekben több fontos mérkőzésen is nélkülöznie kell meghatározó játékosait.

A Brentford elleni bajnokin megsérülő Jeremie Frimpong combhajlítóizom-problémája miatt nagyjából négyhetes kihagyásra számíthat. Szoboszlai Dominik ugyancsak a Brentford ellen dőlt ki, a magyar válogatott középpályás combsérülése miatt a következő egy–három találkozón nem állhat együttese rendelkezésére.

Victor Munoz térdproblémájából lábadozik, így az ő hétvégi szereplése kérdéses lehet. Hugo Ekitiké visszatérésére viszont még jóval tovább kell várni: a francia támadó várhatóan csak az új évben játszhat ismét.

Giovanni Leoni a következő válogatott szünetben kapcsolódhat be az első csapat edzéseibe, míg Conor Bradley szintén közel áll ahhoz, hogy újra a felnőttkerettel készülhessen.

A Liverpoolra újabb megterhelő sorozat vár: a Brighton elleni vasárnapi meccset követően 15 nap alatt öt találkozót kell lejátszania, köztük az Arsenal elleni rangadót is. A klub számára ezért különösen fontos lenne, hogy a sérültek közül minél többen visszatérjenek, és ne bővüljön tovább a hiányzók névsora.

 

sérülés Szoboszlai Dominik Liverpool FC
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