Legfeljebb három meccset kell kihagynia Szoboszlainak – sajtóhír

Vinny O’Connor a Sky Sports News élő adásában számolt be a Liverpool sérültjeinek helyzetéről. A csapatra sűrű időszak vár, a következő hetekben több fontos mérkőzésen is nélkülöznie kell meghatározó játékosait.

A Brentford elleni bajnokin megsérülő Jeremie Frimpong combhajlítóizom-problémája miatt nagyjából négyhetes kihagyásra számíthat. Szoboszlai Dominik ugyancsak a Brentford ellen dőlt ki, a magyar válogatott középpályás combsérülése miatt a következő egy–három találkozón nem állhat együttese rendelkezésére.

"We're told Barcola is undergoing an individual recovery session" Vinny O'Connor gives an update from Liverpool training ahead of a crunch fixture against Brighton this weekend ⏩ https://t.co/Gq8G259bEU — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 22, 2026

Victor Munoz térdproblémájából lábadozik, így az ő hétvégi szereplése kérdéses lehet. Hugo Ekitiké visszatérésére viszont még jóval tovább kell várni: a francia támadó várhatóan csak az új évben játszhat ismét.

Giovanni Leoni a következő válogatott szünetben kapcsolódhat be az első csapat edzéseibe, míg Conor Bradley szintén közel áll ahhoz, hogy újra a felnőttkerettel készülhessen.

A Liverpoolra újabb megterhelő sorozat vár: a Brighton elleni vasárnapi meccset követően 15 nap alatt öt találkozót kell lejátszania, köztük az Arsenal elleni rangadót is. A klub számára ezért különösen fontos lenne, hogy a sérültek közül minél többen visszatérjenek, és ne bővüljön tovább a hiányzók névsora.