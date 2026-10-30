Cselgáncs: Szeleczki Szabina bronzérmes az U23-as Eb-n

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2026.10.30. 17:00
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Szeleczki Szabina cselgáncs utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Szeleczki Szabina (48 kg) a tavalyi aranyérme után most bronzig jutott az U23-as cselgáncs Európa-bajnokságon Nápolyban.

A Nápolyban pénteken kezdődött U23-as cselgáncs Európa-bajnokság nyitónapján a magyar fiatalok közül a 48 kilogrammban küzdő Szeleczki Szabina szerepelt a legjobban,

remek versenyzéssel bronzérmes lett.

A Budapesti Honvéd kiválósága moldáv és lengyel ellenfél legyőzésével kezdett, majd a szerb Natalija Prolicstól elszenvedett veresége után a vigaszágon folytatta a kontinensviadalt. Ott előbb a német...

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Szeleczki Szabina cselgáncs utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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