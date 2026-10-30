Iraola szerint van esély arra, hogy Szoboszlai visszatérjen az Arsenal ellen
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool FC vezetőedzője, Andoni Iraola megtartotta az Arsenal elleni vasárnapi rangadó előtti sajtótájékoztatóját. A spanyol szakembert többek között Szoboszlai Dominik lehetséges visszatéréséről is faggatták az újságírók.
A helyszínen jelenlévő újságírók arról is kérdezték Andoni Iraola vezetőedzőt, hogy a csapat két sérüléssel bajlódó játékosa, Szoboszlai Dominik és Víctor Munoz bekerülhet-e az Arsenal elleni keretbe. A spanyol szakember ebben a tekintetben optimistán fogalmazott: „Szerintem van esélyük a játékra, de egyelőre nem tudom biztosan megmondani, hogy pályára léphetnek-e vagy sem. Van még két napunk a mérkőzésig, és úgy gondolom, van esély arra, hogy bevethetők legyenek” – fogalmazott.
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