Iraola szerint van esély arra, hogy Szoboszlai visszatérjen az Arsenal ellen

A helyszínen jelenlévő újságírók arról is kérdezték Andoni Iraola vezetőedzőt, hogy a csapat két sérüléssel bajlódó játékosa, Szoboszlai Dominik és Víctor Munoz bekerülhet-e az Arsenal elleni keretbe. A spanyol szakember ebben a tekintetben optimistán fogalmazott: „Szerintem van esélyük a játékra, de egyelőre nem tudom biztosan megmondani, hogy pályára léphetnek-e vagy sem. Van még két napunk a mérkőzésig, és úgy gondolom, van esély arra, hogy bevethetők legyenek” – fogalmazott.

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