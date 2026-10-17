A Liverpool edzője elárulta, Szoboszlainak a korábbi sérülése újult ki
Szoboszlai Dominik a Brentford elleni bajnokin visszatért a Liverpool kezdőcsapatába, de a 32. percben elhagyta a pályát. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző két mérkőzést kihagyta erőnléti problémák miatt, a szombati találkozó után pedig Andoni Iraola megerősítette, hogy ugyanaz a sérülés újult ki nála.
Jeremie Frimpong a szünetben állt be, ám csak néhány percet tölthetett a pályán, mielőtt le kellett cserélni. A helyére Victor Munoz került, aki később jobbhátvédként is szerepet kapott.
„Nagyon kényes helyzetben vagyunk. Két nappal korábban idegenben játszottunk a Bajnokok Ligájában, késő este értünk haza, és valószínűleg nem sikerült megfelelően regenerálódnunk” – mondta Iraola a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
A szakember szerint nehéz döntést hozott, hiszen választania kellett a két mérkőzésen már pályára lépő, fáradt futballisták, illetve a sérülésből visszatérő, de még nem teljesen egészséges játékosok között: „Domnál ugyanaz a sérülés jelentkezett, nem új problémáról van szó. Valószínűleg még nem gyógyult meg teljesen, ezért több időre lesz szüksége. Jeremie esetében viszont új sérülésről beszélhetünk.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
Brentford–Liverpool 1–2 (1-0)
Brentford, Gtech Community Stadium V: John Brooks
Brentford: Kelleher – Kayode, Ajer, Van den Berg (Hickey, 71.), Lewis-Potter (Diouf, 77.) – Jarmoljuk, Janelt – Anthony (Damsgaard, 77.), Jensen (Sangaré, a szünetben), Outtara (Schade, a szünetben) – Thiago. Menedzser: Keith Andrews
Liverpool: Alisson – Araújo (Frimpong, a szünetben, Ngumoha, 52.), Van Dijk, Jacquet, Kerkez – Szoboszlai (Nyoni, 32.), Mac Allister – Wirtz, Munoz (Gomez, 79.), Barcola – Isak (Koumas, 79.). Menedzser: Andoni Iraola
Gólszerző: Lewis-Potter (44.), ill. Munoz (62.), Isak (70.)
Kiállítva: Jarmoljuk (Brentford, 45+8.), Janelt (Brentford, 90+2.)