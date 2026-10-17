A Liverpool edzője elárulta, Szoboszlainak a korábbi sérülése újult ki

Szoboszlai Dominik a Brentford elleni bajnokin visszatért a Liverpool kezdőcsapatába, de a 32. percben elhagyta a pályát. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző két mérkőzést kihagyta erőnléti problémák miatt, a szombati találkozó után pedig Andoni Iraola megerősítette, hogy ugyanaz a sérülés újult ki nála.

Jeremie Frimpong a szünetben állt be, ám csak néhány percet tölthetett a pályán, mielőtt le kellett cserélni. A helyére Victor Munoz került, aki később jobbhátvédként is szerepet kapott.