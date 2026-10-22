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Akár másfél hónapot is kihagyhat a Bayern München sztárja

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.22. 17:45
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Luis Díaz kényszerpihenő elé néz (Fotó: Getty Images)
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Bayern München sérülés Luis Díaz
A Bayern München hivatalos közleményben tudatta, hogy Luis Díaz combizomsérülést szenvedett az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Florian Plettenberg értesülése szerint a kolumbiai labdarúgó négy-hat hétig is harcképtelen lehet.

A német rekordbajnok tájékoztatása szerint a 29 éves támadó bal lábában keletkezett kisebb izomrostszakadás. A sérülést a Bayern München orvosi stábja által végzett vizsgálatok erősítették meg, a klub pedig egyelőre nem határozta meg pontosan, mikor térhet vissza a játékos.

Florian Plettenberg, a Sky Sport újságírója úgy tudja, a müncheni csapatnál arra számítanak, hogy Luis Díaz négy-hat hetet hagyhat ki a sérülése miatt.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Bayern München (német)–Arsenal (angol) 2–2 (1–1)
München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Massa (olasz)
Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim Min Dzse (Tah, a szünetben), Stanisic – Bischof, Pavlovic – Gnabry (Karl, 68.), Szaibari (Luis Díaz, 68.; Sapoko Ndiaye, 90.), A. Davies (N. Brown, 85.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Arsenal: Raya – J. Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori – Rice, Bruno Guimaraes (Lewis-Skelly, 69.) – Saka (Eze, 10.), Ödegaard (Merino, 85.), Madueke – Havertz (Gyökeres, 68.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: A. Davies (35.), Kane (61. – 11-esből), ill. Eze (25.), Rice (82.)

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