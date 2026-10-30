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Hajmeresztő túra: létrával a 700 méter mély szakadék felett

2026.10.30. 18:13
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Ausztria via ferrata Donnerkogel túrázás salzkammergut
Az Ausztria Salzkammergut tájegységében található 2054 méter magas Donnerkogel meghódítása kizárólag via ferratában és hegymászásban tapasztaltaknak ajánlott.

Budapesttől nagyjából 550 kilométerre, Ausztria Salzkammergut tájegységében olyan túraútvonal várja a kalandvágyókat, amely különlegességével világszinten is megállja a helyét. A Donnerkogel 2054 méter magas hegycsúcsának meghódítására csak a legbátrabbak vállalkoznak, az útvonalon ugyanis nemcsak via ferratás és hegymászói tapasztalatokra lesz szükség, hanem teljes „tériszony-immunitásra” is. Egy szakaszon ugyanis a sziklás út megszűnik, és
 

ahhoz, hogy folytathassuk utunkat, egy 43 méter hosszú, égbe nyúló létrán kell felmásznunk, miközben alattunk 700 méteres mélység tátong.


A döbbenetes létrát, és a sikeres átkelést az alábbi videón lehet megnézni:

„Felfelé nézni nem jó ötlet mászás közben. Lefele még annyira sem. Fogalmam sincs, hova nézzek” – mondja a túrán először részt vevő videókészítő, akit az útvonal ötletgazdája és kiépítője kísér fel a csúcsra.

A biztonságot karabinerek biztosítják, ezeket kell folyamatosan hozzácsatolni az acélkötelekhez, ahogy halad előre az ember. Az útvonal a sikeres „létrázás” után sem lesz sokkal könnyebb, sziklás, meredek részen kell felmászni egészen a csúcsig, ahol egy keresztnél lehet pihenőt tartani, valamint gyönyörködni a tájban. Visszafelé más út vezet, lankásabb, kellemesebb, ott már nincs szükség a bukósisakra vagy a hegymászó-felszerelésre.

„A létra megépítésekor az vezérelt, hogy valami különlegeset alkossak – mondja el Heli Putz a videóban. – Lehetett volna nehezíteni az útvonalon, de éppen az egyszerűségében rejlik a varázsa. A létrán egyszerű végigmenni, a kihívást az alatta elterülő hajmeresztő, de egyben gyönyörű mélység pszichikai elviselése jelenti.”

 

Ausztria via ferrata Donnerkogel túrázás salzkammergut
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