Hajmeresztő túra: létrával a 700 méter mély szakadék felett

Budapesttől nagyjából 550 kilométerre, Ausztria Salzkammergut tájegységében olyan túraútvonal várja a kalandvágyókat, amely különlegességével világszinten is megállja a helyét. A Donnerkogel 2054 méter magas hegycsúcsának meghódítására csak a legbátrabbak vállalkoznak, az útvonalon ugyanis nemcsak via ferratás és hegymászói tapasztalatokra lesz szükség, hanem teljes „tériszony-immunitásra” is. Egy szakaszon ugyanis a sziklás út megszűnik, és



ahhoz, hogy folytathassuk utunkat, egy 43 méter hosszú, égbe nyúló létrán kell felmásznunk, miközben alattunk 700 méteres mélység tátong.



A döbbenetes létrát, és a sikeres átkelést az alábbi videón lehet megnézni:

„Felfelé nézni nem jó ötlet mászás közben. Lefele még annyira sem. Fogalmam sincs, hova nézzek” – mondja a túrán először részt vevő videókészítő, akit az útvonal ötletgazdája és kiépítője kísér fel a csúcsra.

A biztonságot karabinerek biztosítják, ezeket kell folyamatosan hozzácsatolni az acélkötelekhez, ahogy halad előre az ember. Az útvonal a sikeres „létrázás” után sem lesz sokkal könnyebb, sziklás, meredek részen kell felmászni egészen a csúcsig, ahol egy keresztnél lehet pihenőt tartani, valamint gyönyörködni a tájban. Visszafelé más út vezet, lankásabb, kellemesebb, ott már nincs szükség a bukósisakra vagy a hegymászó-felszerelésre.

„A létra megépítésekor az vezérelt, hogy valami különlegeset alkossak – mondja el Heli Putz a videóban. – Lehetett volna nehezíteni az útvonalon, de éppen az egyszerűségében rejlik a varázsa. A létrán egyszerű végigmenni, a kihívást az alatta elterülő hajmeresztő, de egyben gyönyörű mélység pszichikai elviselése jelenti.”