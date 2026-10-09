Nemzeti Sportrádió

Betlehem Dávid is jelölt az év legjobb nyílt vízi úszója címre

2026.10.09. 22:34
null
Címkék
úszás nyílt vízi úszás Betlehem Dávid
Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid egyike annak az öt nyílt vízi úszónak, akik közül kikerül az év legjobbja.

A nemzetközi szövetség az Instagram-oldalán indított szavazást az öt jelöltről. Betlehem mellett az idei Európa-bajnokságon 5 és 10 kilométeren is a magyar előtt győztes német Florian Wellbrockra, illetve az olasz Gregorio Paltrinierire, az egyaránt francia Marc-Antoine Olivier-re és Sacha Vellyre lehet voksolni két napon át.

Betlehem Dávid az Eb-n két ezüstje után megnyerte a kieséses versenyt, majd bronzérmes lett a magyar váltóval. A 23 éves magyar klasszis júniusban ráadásul megnyerte a világkupa-sorozat összetett versenyét.

 

úszás nyílt vízi úszás Betlehem Dávid
Legfrissebb hírek

Nyílt vízi úszó Ek: rossz idő miatt a verseny harmadánál lefújták a barcelonai viadalt

Úszás
2026.10.03. 15:47

Sapka-gate: Betlehem Dávid elárulta, mi hiányzik az Európai Úszószövetség állásfoglalásából

Úszás
2026.09.29. 21:42

Az Európai Úszószövetség nyilvánosságra hozta a Fábián Bettina és Betlehem Dávid kizárásáról szóló döntést

Úszás
2026.09.29. 13:45

Kérjük az érmeket! – a Magyar Úszószövetség beadvánnyal áll ki Betlehem és Fábián mellett

Úszás
2026.09.28. 15:04

Fábián Bettina a kizárása után: Szégyellje magát az európai szövetség!

Úszás
2026.09.26. 16:44

Furcsa indoklás, Betlehemet és Fábiánt is megfosztották az Ek-dobogótól

Úszás
2026.09.26. 15:31

Úszás: parádé Argentínában is, éremhalmozás a nyári világversenyeken

Utánpótlássport
2026.09.08. 16:29

Ládaderbi: sztársportolók a rajtvonalnál

Egyéb egyéni
2026.09.08. 13:27