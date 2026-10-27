Betlehem Dávidot és Fábián Bettinát is meghívták az Oceanman világdöntőjére

A Magyar Úszószövetség a közösségi oldalán, keddi bejegyzésében kifejtette: az Oceanman egy egész éves sorozat elsősorban lelkes amatőröknek, akik különböző távokon, így öt és tíz kilométeren is megmérethetik magukat, majd részt vehetnek a világdöntőn. A 17 állomásból álló szériának vannak európai, közép-amerikai és ázsiai állomásai, a finálénak pedig a Dominikai Köztársaság ad otthont. A résztvevők itt találkozhatnak a sportág sztárjaival, idén többek között az olimpiai bronzérmes Betlehemmel és a csapatban világbajnoki ezüstérmes Fábiánnal, akik maguk is elindulnak az elitnek rendezett különversenyen.

A világdöntőre november 9. és 15. között kerül sor, a világelit számára már előtte, jövő pénteken megkezdődik a világkupa-sorozat a mexikói Cancúnban.