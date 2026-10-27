Nemzeti Sportrádió

Betlehem Dávidot és Fábián Bettinát is meghívták az Oceanman világdöntőjére

2026.10.27. 14:45
null
Fábián Bettina és Betlehem Dávid (Fotó: Magyar Úszószövetség/Facebook)
Címkék
oceanman Betlehem Dávid Fábián Bettina
Betlehem Dávidot és Fábián Bettinát is meghívták a nyílt vízi úszók Oceanman-sorozatának világdöntőjére.

A Magyar Úszószövetség a közösségi oldalán, keddi bejegyzésében kifejtette: az Oceanman egy egész éves sorozat elsősorban lelkes amatőröknek, akik különböző távokon, így öt és tíz kilométeren is megmérethetik magukat, majd részt vehetnek a világdöntőn. A 17 állomásból álló szériának vannak európai, közép-amerikai és ázsiai állomásai, a finálénak pedig a Dominikai Köztársaság ad otthont. A résztvevők itt találkozhatnak a sportág sztárjaival, idén többek között az olimpiai bronzérmes Betlehemmel és a csapatban világbajnoki ezüstérmes Fábiánnal, akik maguk is elindulnak az elitnek rendezett különversenyen.

A világdöntőre november 9. és 15. között kerül sor, a világelit számára már előtte, jövő pénteken megkezdődik a világkupa-sorozat a mexikói Cancúnban.

 

oceanman Betlehem Dávid Fábián Bettina
Legfrissebb hírek

Betlehem Dávid is jelölt az év legjobb nyílt vízi úszója címre

Úszás
2026.10.09. 22:34

Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória is jelölt az év női nyílt vízi úszója címre

Úszás
2026.10.08. 11:43

Nyílt vízi úszó Ek: rossz idő miatt a verseny harmadánál lefújták a barcelonai viadalt

Úszás
2026.10.03. 15:47

Sapka-gate: Betlehem Dávid elárulta, mi hiányzik az Európai Úszószövetség állásfoglalásából

Úszás
2026.09.29. 21:42

Az Európai Úszószövetség nyilvánosságra hozta a Fábián Bettina és Betlehem Dávid kizárásáról szóló döntést

Úszás
2026.09.29. 13:45

Kérjük az érmeket! – a Magyar Úszószövetség beadvánnyal áll ki Betlehem és Fábián mellett

Úszás
2026.09.28. 15:04

Fábián Bettina a kizárása után: Szégyellje magát az európai szövetség!

Úszás
2026.09.26. 16:44

Furcsa indoklás, Betlehemet és Fábiánt is megfosztották az Ek-dobogótól

Úszás
2026.09.26. 15:31