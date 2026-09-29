Nemzeti Sportrádió

Az Európai Úszószövetség nyilvánosságra hozta a Fábián Bettina és Betlehem Dávid kizárásáról szóló döntést

K. Zs.K. Zs.
2026.09.29. 13:45
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Betlehem Dávid és Fábián Bettina készül a 10 km-es versenyre – itt még nem sejtették, mi vár rájuk… (Fotó: Magyar Úszószövetség)
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nyílt vízi úszás Betlehem Dávid Fábián Bettina
Tekintettel az eset jelentős visszhangjára, az Európai Úszószövetség (European Aquatics) úgy döntött, hogy az átláthatóság szellemében teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza a fellebbviteli testület határozatát, amely helybenhagyta a Fábián Bettina és Betlehem Dávid kizárásáról hozott versenybírói döntést. Mint arról beszámoltunk, a két magyar sportolót az előírásoknak nem megfelelő sapkájuk miatt fosztották meg második, illetve harmadik helyüktől a nyílt vízi Európa-kupa-sorozat hétvégi razanaci állomásán.

A European Aquatics fellebbviteli testülete a két eset „alapos tanulmányozása” során arra jutott – derül ki a kedden nyilvánosságra hozott, a versenyzők óvásának érveit is felsoroló szövegből –, hogy az óvás „eljárásjogi szempontból elfogadhatatlan, érdemben pedig megalapozatlan, tekintettel a felszerelésre vonatkozó szabályok egyértelmű megsértésére, valamint arra, hogy a sportoló nem élt a tisztviselők által felajánlott, előírásoknak megfelelő alternatívákkal”.

Ami az elutasítás formai okait illeti, az indoklás mindkét úszó esetében az, hogy az óvást nem a kötelező határidőn (a verseny befejezését követő 30 percen) belül nyújtották be, és azt közvetlenül ők nyújtották be, nem pedig az arra jogosult csapatvezető.

Ami a tartalmi részt illeti, a European Aquatics emlékeztet: saját általános versenyszabályai erősebbek az adott szakág általános szabályainál, felülírják azokat, ismeretük pedig a sportolók felelőssége; márpedig a vitatott EPAM-logóra vonatkozó konkrét, speciális szabályt előírásszerűen közzétették, 2026 márciusában megküldték valamennyi nemzeti szövetségnek, továbbá az úszósapka helyes viselésére vonatkozó információkat a mostani viadalt megelőzően számos csatornán (csapatvezetők értekezlete, hivatalos WhatsApp-csoport, Call Room, végső eligazítás) részletesen ismertették.

Fábián Bettina esetéről az olvasható a határozatban, hogy „a sportoló állításaival ellentétben egy versenybíró – két további versenybíró támogatásával – kifejezetten tájékoztatta Fábián Bettinát a gyülekezőhelyen arról, hogy az úszósapkája nem felel meg az előírásoknak. Proaktív módon felajánlottak neki egy üres EPAM-sapkát, és választhatott, hogy saját maga írja rá a hárombetűs kódot az üres felületre, vagy a versenybíróval (Clerk of Course) íratja fel. A sportoló úgy döntött, hogy saját maga írja fel a kódot, ám később mégsem az előírásoknak megfelelő sapkát használta a versenyen, hanem a szabályoknak nem megfelelő piros sapkát viselte. Amikor a versenybíró pillanatokkal a bemutatás előtt észlelte, hogy a sportoló nem a megfelelő sapkát viseli, megkísérelték a csere megoldását. A sportoló azonban nem várta meg a megfelelő felszerelést, hanem a szabályoknak nem megfelelő sapkában lépett a rajtállásra. A rajtfolyamat zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a versenyt a szokásos módon elindították, az ügyet pedig a futam utáni hivatalos felülvizsgálat tárgyává tették.”

Betlehem Dávid esetében – a határozat szerint – közvetlenül a rajt előtt a következő történt: „A technikai delegált kifejezetten utasította a sportolót a rajtkövön a rajt előtt (ő volt az első ama négy sportoló közül, aki helytelenül viselte a sapkát). A közvetlen figyelmeztetés ellenére a sportoló visszautasította/nem hajtotta végre az utasítást, arra hivatkozva, hogy vizesek az ujjai, miközben három másik sportoló sikeresen végrehajtotta azt.” A szöveg szerint a vezető versenybíró jóhiszeműen járt el, amikor nem léptette életbe azonnal a kizárást; „ezzel lehetővé tette a verseny folytatását, és alkalmat adott a sportolónak a helyzet tisztázására vagy hivatalos észrevétel későbbi benyújtására anélkül, hogy megzavarta volna a rajtfolyamatot.”

 

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Tegnap, 15:04

Kérjük az érmeket! – a Magyar Úszószövetség beadvánnyal áll ki Betlehem és Fábián mellett

„Értetlenség, döbbenet. Miután felocsúdtam, csak az vezérelt, hogy ebben az ügyben tájékozódni kell, s ha az ismeretek teljes birtokába jutunk, teljeskörűen járjunk el” – Wladár Sándor.

Mint a magyar álláspontot – benne a két úszó érvelését – ismertető hétfői cikkünkben megírtuk, a Magyar Úszószövetség beadvánnyal fordult az európai szövetséghez; a szervezet elnöksége jövő héten ülésezik Azerbajdzsánban, ahol minden bizonnyal téma lesz a beadvány, amely az eset részletes leírása mellett tartalmazza azt is, hogy az EA rendelje el a vízben elért eredmények „visszaállítását”, így az érmeket és a pénzdíjat is kapják meg a magyar versenyzők, emellett intézkedjen arról is, hogy Fábiánék az óvásra a helyszínen kifizetett 500-500 eurót visszakapják.

A határozatok ide kattintva tölthetők le.

 

nyílt vízi úszás Betlehem Dávid Fábián Bettina
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