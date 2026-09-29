Nemzeti Sportrádió

Sapka-gate: Betlehem Dávid elárulta, mi hiányzik az Európai Úszószövetség állásfoglalásából

H. Á.H. Á.
2026.09.29. 21:42
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Forrás: Instagram/betlehemdavid
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kizárás úszás Betlehem Dávid Fábián Bettina
Mint ismert, Fábián Bettinát és Betlehem Dávid az előírásoknak nem megfelelő sapkájuk miatt fosztották meg második, illetve harmadik helyüktől a nyílt vízi Európa-kupa-sorozat hétvégi razanaci állomásán. Az Európai Úszószövetség (EA) kedden délelőtt nyilvánosságra hozta a kizárásukról szóló döntést, este pedig a magyar szövetség és Betlehem is reagált erre.

A kedd délelőtt nyilvánosságra hozott szövegből kiderül, hogy az EA szerint a Betlehem és Fábián által benyújtott óvással többek között formai – nem csapatvezető nyújtotta azt be, hanem a két versenyző, valamint a maximálisan engedélyezett határidőn túl, a verseny utáni 30 perc lejártát követően nyújtották be – és tartalmi szempontokból is problémás volt.

Az EA által nyilvánosságra hozott indoklásra kedd este Betlehem Dávid közösségi oldalán reagált, a szövetség által gyakorta hangoztatott átláthatóságra és a jó gyakorlataira büszke EA figyelmébe ajánlotta a bejegyzésében szereplő fotót, amelyen a razanaci versenyen egy vetélytárs úszóval látható.

„Ugyanolyan elrendezésű sapkát viseltünk, a nemzeti szövetség logója a bal oldalon, a szponzoré a jobbon. Engem kizártak, őt nem. Ez nem a másik úszó hibája, aki egyébként jó barátom, mindketten remek munkát végeztünk, nagyot küzdöttünk. Van azonban egy nagy különbség: ezt a sapkát én az EA-től kaptam. És ez az, ami hiányzik az EA mai állásfoglalásából” – írta Betlehem.

Az európai szövetség indoklására kedden a Magyar Úszószövetség is reagált, hangsúlyozva: nem is tudta volna csapatvezető benyújtani az óvást, mert nem volt a versenyen Betlehemék mellett.

„Minimum érdekes, hogy ha így versenyez valaki, akkor bármit meg lehet vele csinálni, mert egyszerűen nem nyújthat be ő maga hivatalosan tiltakozást?” – teszi fel a (költői) kérdés a MÚSZ bejegyezésében, majd megjegyzi, hogy hétfői beadványát csak később tárgyalja az európai szövetség vezérkara – feltéve, ha arra érdemesnek találja.

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„Értetlenség, döbbenet. Miután felocsúdtam, csak az vezérelt, hogy ebben az ügyben tájékozódni kell, s ha az ismeretek teljes birtokába jutunk, teljeskörűen járjunk el” – Wladár Sándor.

 

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