Sapka-gate: Betlehem Dávid elárulta, mi hiányzik az Európai Úszószövetség állásfoglalásából

A kedd délelőtt nyilvánosságra hozott szövegből kiderül, hogy az EA szerint a Betlehem és Fábián által benyújtott óvással többek között formai – nem csapatvezető nyújtotta azt be, hanem a két versenyző, valamint a maximálisan engedélyezett határidőn túl, a verseny utáni 30 perc lejártát követően nyújtották be – és tartalmi szempontokból is problémás volt.

Az EA által nyilvánosságra hozott indoklásra kedd este Betlehem Dávid közösségi oldalán reagált, a szövetség által gyakorta hangoztatott átláthatóságra és a jó gyakorlataira büszke EA figyelmébe ajánlotta a bejegyzésében szereplő fotót, amelyen a razanaci versenyen egy vetélytárs úszóval látható.

„Ugyanolyan elrendezésű sapkát viseltünk, a nemzeti szövetség logója a bal oldalon, a szponzoré a jobbon. Engem kizártak, őt nem. Ez nem a másik úszó hibája, aki egyébként jó barátom, mindketten remek munkát végeztünk, nagyot küzdöttünk. Van azonban egy nagy különbség: ezt a sapkát én az EA-től kaptam. És ez az, ami hiányzik az EA mai állásfoglalásából” – írta Betlehem.

Az európai szövetség indoklására kedden a Magyar Úszószövetség is reagált, hangsúlyozva: nem is tudta volna csapatvezető benyújtani az óvást, mert nem volt a versenyen Betlehemék mellett.

„Minimum érdekes, hogy ha így versenyez valaki, akkor bármit meg lehet vele csinálni, mert egyszerűen nem nyújthat be ő maga hivatalosan tiltakozást?” – teszi fel a (költői) kérdés a MÚSZ bejegyezésében, majd megjegyzi, hogy hétfői beadványát csak később tárgyalja az európai szövetség vezérkara – feltéve, ha arra érdemesnek találja.