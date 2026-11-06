Betlehem Dávid bronzérmes 10 kilométeren a nyílt vízi úszó-vk-n

2026.11.06. 17:30
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Fotó: Getty Images
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Betlehem Dávid bronzérmet nyert 10 kilométeren a nyílt vízi úszók világkupanyitányán, a mexikói Cancúnban.

Az ötkarikás bronzérmes, az olimpiai távon az idei, párizsi Európa-bajnokságon második helyezett magyar úszó végig az élcsoportban tempózott a hullámos vízben rendezett verseny során. A hajrá végén a tokiói játékokon győztes német Florian Wellbrockra (1:53:55.8 óra), a táv vb- és Eb-címvédőjére senki sem tudott felúszni, így a második-harmadik helyért alakult ki nagy csata. Ebben az olasz Domenico Acerenza (1:53:58.5) kicsivel megelőzte az összetett világkupa-címvédő Betlehemet (1:53:58.7), aki viszont maga mögött tartotta az ugyancsak olasz Marcello Guidit (1:53:59.8).

A női mezőny – benne Fábián Bettinával – 18 órakor rajtol.

A világkupa öt állomásból áll ebben a szezonban, a téli szünet után márciusban Egyiptomban folytatódik a sorozat.

 

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