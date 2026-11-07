Nyílt vízi úszás: Betlehem Dávid ezüstérmes 3 km-en a cancúni vk-viadalon

A pénteki, 10 km-en begyűjtött harmadik hely után a 3 km-es kieséses versenyen is odaért a legjobbak közé Betlehem Dávid a nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának első állomásán, Cancúnban – szombaton Szokolai László tanítványa második helyen ért célba.

A győzelmet, akárcsak az olimpiai távon, a német Florian Wellbrock szerezte meg.

A női versenyben Fábián Bettina éppen lemaradt a dobogóról, negyedik lett.

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

VILÁGKUPA-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, CANCÚN

3 km-es kieséses verseny

Férfiak

1. (500 m) Florian Wellbrock (német) 4:32.20

2. Betlehem Dávid 4:33.20

3. Marc-Antoine Olivier (francia) 4:35.50

Nők

1. Moesha Johnson (ausztrál) 5:39.20

2. Kadzsimoto Icsika (japán) 5:40.20

3. Lisa Pou (monacói) 5:42.20

4. Fábián Bettina 5:48.00