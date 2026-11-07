Nyílt vízi úszás: Betlehem Dávid ezüstérmes 3 km-en a cancúni vk-viadalon
A nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának első állomásán, Cancúnban szombaton a 3 km-es kieséses viadalt rendezték meg.
A pénteki, 10 km-en begyűjtött harmadik hely után a 3 km-es kieséses versenyen is odaért a legjobbak közé Betlehem Dávid a nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának első állomásán, Cancúnban – szombaton Szokolai László tanítványa második helyen ért célba.
A győzelmet, akárcsak az olimpiai távon, a német Florian Wellbrock szerezte meg.
A női versenyben Fábián Bettina éppen lemaradt a dobogóról, negyedik lett.
NYÍLT VÍZI ÚSZÁS
VILÁGKUPA-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, CANCÚN
3 km-es kieséses verseny
Férfiak
1. (500 m) Florian Wellbrock (német) 4:32.20
2. Betlehem Dávid 4:33.20
3. Marc-Antoine Olivier (francia) 4:35.50
Nők
1. Moesha Johnson (ausztrál) 5:39.20
2. Kadzsimoto Icsika (japán) 5:40.20
3. Lisa Pou (monacói) 5:42.20
4. Fábián Bettina 5:48.00
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